Bill Burr n’a pas bien joué lorsqu’il a présenté le monologue d’ouverture de Saturday Night Live cette semaine. La bande dessinée stand-up de 52 ans a pris des photos sur des anti-masques, des femmes blanches qui ont coopté le “mouvement éveillé” et annulé la culture, entre autres cibles. Au cours de sa diatribe contre la culture d’annulation (l’acte de faire honte publiquement à un personnage notable pour ses commentaires offensants), il a noté l’un des incidents les plus marquants de l’année, la nouvelle réaction contre John Wayne.

L’acteur emblématique a prononcé des propos racistes dans une interview de Playboy en 1970, affirmant qu’il croyait «en la suprématie blanche jusqu’à ce que les Noirs soient éduqués à un point de responsabilité». Il ne «se sentait pas non plus coupable du fait qu’il y a cinq ou dix générations, ces gens étaient des esclaves». Les commentaires ont provoqué un examen minutieux des célébrations modernes de l’acteur décédé, telles que des expositions de musée et des noms d’aéroports. Burr ne pense pas que le contrecoup soit justifié, non pas parce qu’il est d’accord avec les commentaires de Wayne, mais parce que Wayne est mort et est né dans une génération antérieure.

“Comme c’est stupide ce truc ‘annuler’. Ils sont littéralement à court de personnes à annuler. Ils s’en prennent aux morts maintenant,” dit Burr. “Ils essaient d’annuler John Wayne. C’est comme” Ouais mec, Dieu a fait ça il y a 40 ans. ” Ils sont tous en armes. Ils sont comme “Avez-vous entendu ce qu’il a dit dans cette interview dans Playboy en 1970? Peux-tu croire ça?” C’est comme ‘Ouais, il est né en 1907. C’est à ça que ressemblaient ces gens.’ “

Il a ajouté: “Vous n’avez jamais parlé à vos grands-parents et évoqué le mauvais sujet, et tout d’un coup ça a déraillé? Comme ‘Oh, grand-mère, continuez à faire les biscuits!’ Vous n’évoquez pas la race et la religion avec vos grands-parents. Vous restez simple. “

Cette remarque de Wayne, associée à ses autres blagues risquées, a suscité la controverse. Les commentaires ont frotté de nombreux téléspectateurs de SNL dans le mauvais sens, mais d’autres ont défendu Burr, affirmant que les téléspectateurs n’avaient pas compris. Faites défiler pour lire une partie du discours autour de la partie Wayne du monologue.

Si vous vous prenez trop au sérieux, vous aurez probablement un problème avec le monologue de Bill Burr ET vous voudrez probablement annuler John Wayne. #SNL – Jay 🏳️‍🌈 💛🐝 (@ DiamondHunter80) 11 octobre 2020

Alors … je ne sais pas ce que je pense de Bill Burr. Je suis un peu d’accord avec sa blague sur les gens qui essaient d’annuler John Wayne, qui est mort, étant un peu idiot, mais il a ensuite fait une tirade sur Pride et je ne sais pas. #SNL – Dustin Killips (@SonicBlueRanger) 11 octobre 2020

Tu me chies. C’était du vieux matériel. Mois de l’histoire des Noirs … John Wayne … il a tout gâché. Il est assez drôle, mais il n’a pas apporté son jeu A. – Romo (@ juanlove4u) 11 octobre 2020

«Nous» rions et sommes partis et «nous» aimons Bill Burr et je suis assez vieux pour me souvenir de John Wayne. Si nous ne pouvons pas rire de nos «angles morts», nous devons arrêter de signaler les angles morts des autres. – Terry Van Loon (@terry_loon) 11 octobre 2020

qui tf a parlé de john wayne récemment. de quoi Bill Burr se plaint-il – nintendo switch hitter (@hypercanigula) 11 octobre 2020

Cette blague de John Wayne que Bill Burr a racontée sur SNL était vraiment drôle et cette salle pleine de gens en riait à peine. Bâtards. – Daniel Farias (@ defarias44) 11 octobre 2020

Appelez-moi un idpol tryhard ennuyeux et incroyablement sérieux si vous le devez, mais c’est un Gervais américain, juste un réactionnaire standard de Reddit dont l’intérêt pour les personnes marginalisées ne s’étend que dans la mesure où cela lui donne une excuse pour chier sur les autres – Présence en ligne (@BuzzkillSquad) 11 octobre 2020

Était-ce le faux de ne pas savoir ce qu’était la fierté? Ou quand il a appelé les femmes chiennes? Ou élever John Wayne pour se défendre d’être un connard? Quelle partie de cette grandeur a vraiment résonné avec vous? – D. (@deadfootdancer) 11 octobre 2020

