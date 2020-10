Bill Cosby a récemment été invité à obtenir une photo de la prison mise à jour, et le comédien en disgrâce est vu en train de sourire sur la photo. TMZ a partagé l’image, qui montre Cosby souriant légèrement tout en portant un masque autour du cou. L’ancienne star semble également avoir des poils de barbe qui poussent et ses cheveux semblent négligés.

Cosby étant détenu à la prison d’État SCI Phoenix en Pennsylvanie. Les représentants de la prison ont informé TMZ que les photos des détenus étaient mises à jour périodiquement en raison du changement d’apparence. En 2018, Cosby a été condamné à 3 à 10 ans d’emprisonnement après avoir été reconnu coupable de drogue et d’agression sexuelle de l’ancien employé de l’Université Temple, Andrea Constand. Il a maintenu son innocence au fil des années et ne pense pas qu’il y ait de raison pour lui d’exprimer des remords lorsqu’il se présente pour une libération conditionnelle.

Bill Cosby est à la mode sur Twitter. Pourquoi? Il semble que les gens prêtent attention à une nouvelle photo sur le site Web du Département des services correctionnels de l’AP dans laquelle il semble sourire. Cosby, 83 ans, purge de 3 à 10 ans de prison pour drogue et agression sexuelle sur Andrea Constand. pic.twitter.com/uVz6MEMUgN – Mike Sisak (@mikesisak) 20 octobre 2020

En avril, il a été rapporté que Cosby demandait une libération anticipée en raison des inquiétudes concernant la contraction du COVID-19. Dans un message posté sur ses pages de médias sociaux par ses représentants, l’équipe de Cosby a exprimé la crainte qu’il ne «survivrait» s’il était infecté par la maladie. Ils croient que sa santé et son âge avancé le mettent à haut risque pour le virus.

«Lors d’une visite à l’infirmerie du SCI-Phoenix pour des problèmes d’hypertension artérielle, M. Cosby a été informé que les artères carotides du côté droit et gauche de son cou étaient bloquées à 90% en raison de l’accumulation de plaque (les artères carotides sont les principaux vaisseaux sanguins du cou qui irriguent le cerveau, le cou et le visage) », indique le communiqué. “Ces chirurgies ont été effectuées séparément et elles ont réussi. M. Cosby prend maintenant des médicaments pour l’hypertension et il est aveugle à 100 pour cent du glaucome.”

À l’époque, le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a émis une ordonnance autorisant la libération d’environ 1 500 délinquants non violents, mais Cosby n’était pas éligible en raison de son statut de délinquant sexuel. Son équipe juridique a demandé à Wolf de modifier le décret et de donner à Cosby un soulagement compatissant, en raison de ses problèmes de santé. “M. Cosby n’a pas été condamné à perpétuité ni à mort, nous demandons donc au gouverneur Wolf d’utiliser ses pouvoirs de gouverneur pour faire preuve de compassion envers un autre être humain, Bill Cosby”, indique le communiqué. “Il a été bien documenté dans les médias et par le secrétaire des prisons, John Wetzel, que SCI-Phoenix a été gravement infecté par le virus Covid-19.” Finalement, Wolf n’a pas fait d’exception pour Cosby.