Les grands gagnants du Prix ​​Billboard de la musique latine étaient Bad Bunny et Daddy Yankee, qui ont chacun reçu sept honneurs lors d’une cérémonie tenue six mois après la date prévue en raison de la pandémie actuelle.

Celui qui a brillé par son absence était l’un de ces grands gagnants, Bad Bunny; cependant, Papa yankee Il était très heureux de monter sept fois sur scène aux Billbord Awards.

Mauvais lapin Il a été le gagnant de la médaille la plus désirée de la nuit, artiste de l’année; mais il a également été distingué avec d’autres comme “Top Latin Album” de l’année par “X 100PRE” et compositeur de l’année. La star portoricaine avait reçu 14 nominations, dont il a remporté la moitié et a également remporté deux Billboard Music Awards la semaine dernière.

“With Calm” de Daddy Yankee a été un succès dans le Panneaux d’affichage, puisqu’il a obtenu six prix à Snow. La chanson, une version urbaine du reggae de Snow «Informer» de 1992, a reçu entre autres, le prix de la chanson de l’année «Hot Latin Song», de la collaboration vocale de l’année «Hot Latin Song»; chanson de l’année, airplay; chanson de l’année, numérique; et chanson de l’année, en streaming.

L’idole du reggaeton ne pouvait pas oublier les plus touchés à cette époque, il a donc décidé de dédier la première de ses médailles à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher à cause du coronavirus. Il a également souligné que dans ces moments où le monde succombe, «la musique est toujours un médicament».

L’artiste panaméen Sech a été récompensé comme premier artiste de l’année et a ravi tout le monde en interprétant «Relationship»; d’autre part, Pedro Capó et Farruko ont remporté la chanson «Latin Pop» de l’année pour «Calma».

L’événement Billboard Awards a été organisé par la belle actrice Gaby Espino et diffusé en direct sur Telemundo depuis le BB&T Center de Sunrise, en Floride. À titre préventif, il n’y avait pas de public en direct et des célébrités avec leurs masques respectifs pouvaient être observées lors de la réunion en public, l’événement a commencé avec El Pretty Boy, Maluma a interprété son dernier tube, “Hawaii”.

Le Pretty Boy a conquis la scène habillé de la tête aux pieds en blanc et a commencé sa performance allongé sur un piano avant de rejoindre un groupe de danseurs sur scène, notant qu’ils portaient tous des masques. Jesse & Joy sont également montés sur scène quelques instants plus tard, les célèbres chanteurs ont chanté «Love (it’s our language)».

Mais le coronavirus n’a pas empêché la fête et la musique a continué, Luis Fonsi et Farruko ont rempli la scène avec “Perfecta”, Ozuna “Despeinada” puis “Mamacita” avec les Black Eyed Peas, et Pitbull avec Chesca “Je t’aime bébé” et ” Moviendolo »avec Wisin & Yandel et El Alfa.

Carlos Vives est arrivé pour remplir la nuit de joie au rythme de “Cumbiana”, “La bicicleta”, “La Drop Cold” et “Pa ‘Mayté”. Le Colombien a reçu le prix Panneau d’affichage Hall of Fame du producteur Emilio Estefan.

Il y a près de 30 ans, j’ai décidé de faire ma musique de manière originale … J’ai cherché ma pop et mon rock dans ma ville à partir de la musique traditionnelle colombienne et un nouveau son est né. Une grande partie de l’industrie à l’époque ne l’a pas vu, mais le public l’a vu, et grâce à la radio, nous avons atteint les premières places, a déclaré Carlos Vives.

Mais le côté romantique de Prix ​​Billboard Il ne pouvait pas être manqué et il était en charge d’Armando Manzanero, qui a reçu le Prix de la carrière artistique et un hommage dans lequel Pablo Alborán a chanté “Avec toi j’ai appris”, Luis Fonsi “Sous la table”, Jesús Navarro de Reik “Como yo Je t’aimais »et Joy Huerta, de Jesse & Joy,« Je ne sais pas pour toi ». Le maestro mexicain lui-même a joué du piano tout au long du numéro musical et a terminé avec le classique «Esta après-midi vi llover».

Je n’ai pas de mots pour exprimer ce que mon cœur ressent d’avoir partagé avec une génération (de jeunes artistes) dans un spectacle aussi beau que celui-ci. Que Dieu bénisse la chanson latino-américaine, a exprimé Armando Manzanero avec une grande émotion.

Enrique Iglesias, l’artiste le plus récompensé de l’histoire des panneaux latins, a reçu le prix Billboard Top Latin Artist of All Time, ou meilleur artiste latin de tous les temps.