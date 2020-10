Billboard: Les meilleures chansons latines de tous les temps annoncées | INSTAGRAM

L’organisation musicale Billboard, qui est en charge de récompenser l’industrie, a révélé sa liste de 50 meilleures chansons latines d’histoire, pour marquer le début aux États-Unis du mois où le patrimoine hispanique est célébré.

La liste se vante de combiner certains des succès récents du genre urbain, des chansons pop des trois dernières décennies et des thèmes du recueil de chansons traditionnel latino-américain, c’est vrai, des chansons aussi emblématiques que la “Guantanamera” cubaine et la “La Bamba” mexicaine.

«Le parcours de Billboard pour choisir les 50 meilleures chansons latines de tous les temps nous a fait traverser le temps et l’espace, de l’Argentine à l’Espagne et des années 1920 à 2018», a-t-il indiqué dans la publication précitée.

“Nous voulions représenter tout le spectre de la musique latine, des ballades mexicaines au son cubain, en passant par la salsa colombienne et la bachata d’aujourd’hui”, a-t-il ajouté.

Cependant, la sélection de la grande compagnie Billboard ne comprend pas que des tubes, mais des chansons qui ont fait la différence, qui ont marqué un moment, qui en ont influencé beaucoup et qui étaient, tout simplement, de grandes compositions, tout comme elles-mêmes, mot pour mot. vous ai fait savoir.

Pour cette raison, justement, les chansons d’amour dominent la liste, quelques grands succès tels que: “I don’t give up” de Luis Fonsi, “A puro dolor” de Son By Four, “Amigo” de Roberto Carlos, “Corazón partío “Par Alejandro Sanz ou” Le bon perdant “de Franco de Vita figurent sur la liste.

Plus tard, nous trouvons un texte qui dit: «La musique latine des années 1970 et 1980 était dominée par des ballasts idiots qui chantaient les chansons de grands compositeurs. Puis est venu Franco de Vita, un Vénézuélien d’origine italienne qui a écrit et chanté des chansons d’amour, certes, mais intensément personnelles, racontées dans un langage familier lié à une nouvelle génération. “The Good Loser”, depuis ses débuts en solo en 1984, a ouvert les yeux d’une nouvelle génération à la romance. “

De même, “Mujeres” de Ricardo Arjona, “Eres tú” de Mocedades, “La nave del oblivido” de José José, “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat et “Et comment va-t-il” de José Luis Perales font partie de cette catégorie. .

En outre, parmi les thèmes de musique urbaine, il y avait deux morceaux d’Enrique Iglesias, plus précisément “Bailando” avec Gente de Zona et “El loser” en collaboration avec Nicky Jam, “Despacito”, de Fonsi et Daddy Yankee, ainsi que ” Essence »du même reggaeton portoricain.

«Malamente» de Rosalía, «Mi gente» de J Balvin, «Danza Kuduro» de Don Omar, «Matador» des Fabulous Cadillacs et «Farsante» d’Ozuna ont quant à elles remporté une place dans ce même décompte.

Pour leur part, en tant qu’exposants de la musique mexicaine, “Querida” de Juan Gabriel était l’une des chansons incluses, en plus de “El rey” de José Alberto Jiménez, sans aucun doute, quelques chansons emblématiques et fiers représentants de la région mexicaine Le boléro est également présent avec les «Somos novios» et «Bésame mucho» d’Armando Manzanero, une chanson interprétée par d’innombrables artistes.

Il existe plusieurs genres rock / pop tels que «Whenever Wherever» de Shakira, «Todos me miran» de Gloria Trevi, «De music light» de Soda Stereo ou «Mariposa traicionera» de Maná.

“Suavemente” d’Elvis Crespo, “Oye como va” de Tito Puente et Carlos Santana, “Obsesión” d’Aventura et “The land of oubli” de Carlos Vives sont quelques-unes des chansons tropicales de cette liste, tandis que les représentants de la salsa sont «Pedro Navaja» de Rubén Blades, «El gran hombre» de Willie Colón et «La rebelión» de Joe Arroyo.

L’historique “Living la vida loca” de Ricky Martin, “Conga” de Gloria Estefan, “Color Esperanza” de Diego Torres et “La macarena” de Los del Río sont d’autres chansons incluses dans cette liste de Billboard attachante.