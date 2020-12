Billboard nomme la femme de l’année Cardi B 2020! | .

Une magnifique surprise pour le chanteur Cardi B, qui récemment selon le reconnu Magazine de musique Billboard l’interprète de “J’aime ça” avait été nommée femme de l’année.

Ce prix n’est pas seulement parce qu’elle est une excellente interprète et qu’elle a réalisé une carrière spectaculaire dans l’industrie de la musique en peu de temps, mais aussi parce qu’elle a d’autres activités en tant que femme entreprenante et possède une facilité pour les mots pour pouvoir parler de certaines questions qui sont actuellement considérées comme tabou, couplé avec cela est également reconnu le fait de sa lutte constante pour la justice sociale.

Il y a eu quatre piliers pour lesquels cette reconnaissance a été donnée au chanteur Cardi B, La première qui pour beaucoup est plus qu’évidente a été sa carrière musicale, qui a débuté en 2015, il y a seulement cinq ans lorsqu’elle est devenue l’une des interprètes les plus reconnues dans le domaine musical, les paroles de ses chansons ainsi que Sa personnalité a conquis des millions, dont afin de donner un chiffre approximatif, nous partagerons avec vous le nombre de followers qu’il a sur Instagram: 78 millions 300 mille followers.

Avec seulement deux albums Cardi B Elle est déjà considérée comme une célébrité qui conquiert facilement son public, non seulement avec les paroles de ses chansons mais aussi avec sa personnalité.

Un autre des piliers qui ont été pris en compte pour obtenir cette reconnaissance était sa facette en tant que femme entrepreneuriale, en tant que femme d’affaires, elle a la collaboration avec la marque Fashion Nova et est récemment entrée dans le monde d’OnlyFans où plusieurs célébrités font déjà partie. .

C’est à travers plusieurs publications sur Instagram où il a partagé plusieurs photographies faisant allusion à la couverture et au reportage qu’ils ont réalisé dans le magazine musical Billboard, où il a été nommé.

Cardi B se considère comme une féministe, c’est pourquoi dans plusieurs paroles de ses chansons, elle a attiré l’attention non seulement pour l’explicitation mais aussi pour les messages qu’elle a partagés à travers elle, l’une des chansons les plus parlées et qu’elle continue de défendre à ce jour. le plaisir féminin lui-même, dont aucune femme ne devrait avoir honte.

Elle a commenté dans une interview que le pouvoir féminin était plus qu’un simple vote ou partager notre opinion, sinon que nous pourrions aussi faire des choses positives et en même temps en profiter, cela fait partie de la nouvelle ère dans laquelle les femmes ont pris peu pour peu plus de popularité dans les questions non seulement politiques mais sociales, le féminisme a progressé à chaque fois grâce en grande partie à des personnalités telles que Cardi B et même Emma Watson qui pousse les femmes à suivre leurs idéaux.

Un autre point important que Billboard considérait comme reconnaissant Cardi B était sa lutte constante contre l’injustice sociale, vous vous souvenez peut-être que le «soulèvement» des vies noires est important où des millions de personnes ont commencé à défendre la vie des personnes de couleur, ce Le mouvement a également été soutenu par de grandes célébrités telles que Carbi B, Terri Crews, Alicia Keys, Emma Watson parmi de nombreuses autres célébrités qui ont soutenu ce mouvement et continuent de le faire.

Cardi B préconisait l’embauche de policiers au bon cœur, comme vous vous en souviendrez, ce mouvement s’est produit à la suite de deux éléments de la police ayant tué un citoyen américain George Floyd, malgré le fait qu’un seul ait eu un contact physique avec Floyd, son partenaire. Il n’a rien fait à ce sujet, en fait il n’a laissé personne s’approcher d’eux.

À ce jour, la belle rappeuse est devenue militante, cependant Cardi B ne se sent pas tout à fait à l’aise avec cette dénomination envers sa personne.

