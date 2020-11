Billie Eilish annonce “Donc je suis” son nouveau single! | .

L’interprète Billie Eilish a annoncé une excellente nouvelle et est inquiète à propos de sa nouvelle sortie “Par conséquent je suis” qui sortira cette semaine, quelque chose qui, bien sûr, a ses millions de followers pleins d’intrigues.

Billie Eilish présentera cette semaine sa Nouveau single “Par conséquent je suis”, une chanson qui pourrait être l’avancement du successeur de son album acclamé “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”.

La chanson semble avoir une inspiration philosophique claire, du titre lui-même à sa couverture, dans laquelle un buste blanc de style classique est brisé en référence à René Descartes, auteur du fameux “Je pense, donc je suis”.

Comme prévu, ses millions de followers à travers le monde attendent déjà avec impatience l’avancée de ce qui sera le prochain album studio de l’artiste.

Je suis très inquiète à propos de cette question », a déclaré la chanteuse dans ses réseaux sociaux.

De plus, son frère et producteur régulier, Finneas, a accru encore plus les attentes concernant cette nouvelle chanson qui sera sûrement un succès.

C’est dommage que je le dise, mais ce sujet est incroyable ».

Comme d’habitude, très rare est le moment où Billie donne de grands détails sur ses chansons avant de les sortir, car il a à peine donné des détails sur ses nouvelles compositions, bien que des trois singles qu’il a publiés depuis la sortie de son premier album, c’est celui qui pointe le plus comme une avancée possible d’un travail plus vaste.

Comme vous vous en souvenez peut-être, cet été, la chanteuse a créé “My Future”, une chanson entièrement composée pendant l’enfermement dans laquelle elle a mis de côté son côté plus électronique et a opté pour un son plus organique qui ressemble au premier abord à une ballade au piano et vers le à moitié éveillé avec des rythmes plus proches du R&B avec une cadence entre funk et jazz.

De plus, plus tôt cette année, il a sorti “No Time To Die”, de la bande originale du prochain film de James Bond qui n’a malheureusement pas pu sortir en raison du virus actuel et qui a succédé à “Everything I Wanted”, sorti à fin 2019.

Il est à noter que dans les derniers Grammys, Eilish est entré dans l’histoire alors qu’il n’avait que 18 ans et a remporté les quatre catégories les plus importantes de ces prix: meilleur nouvel artiste, album de l’année, chanson de l’année et disque de l’année.

Comme si cela ne suffisait pas, il était également l’une des stars invitées aux Oscars et l’un des partisans publics les plus parlés de la campagne du président élu des États-Unis, J0e B1den.

La nouvelle de son nouveau single a été partagée sur ses réseaux sociaux il y a deux jours et jusqu’à présent, il compte près de 4 millions de likes et des milliers de commentaires d’utilisateurs d’Instagram.

QUI PLEURE AVEC MEEEE? “,” JE SUIS TOUJOURS RÉCUPÉRÉ DE VOTRE EYELINER POST “,” Nous avons déjà des frissons “,” QUE SOMMES-NOUS censés faire JUSQU’AU JEUDI? “,” OMG je suis tellement excité. ” certains des commentaires de ses adeptes.

Sans aucun doute Billie Eilish Il ne s’arrête pas, car son emploi du temps est plein de projets en cours ou à court terme, mais il ne cesse d’ajouter de plus en plus à la joie de ses adeptes.

Après avoir offert un incroyable concert virtuel avec lequel il a enlevé l’épine d’avoir à suspendre sa tournée mondiale pour présenter “Quand on s’endort, on va où?”, Il a de nouvelles chansons et un documentaire en cours.

“Le monde est un peu flou” est le nom de son nouveau projet avec Apple TV, c’est une nouvelle étape dans la relation entre le géant de la communication et le soliste qui a été scellée en décembre de l’année dernière pour plus de 25 millions Dollars.

Il sortira en février 2021 et nous pouvons découvrir comment une star de la musique du monde est née.

