La chanteuse Billie Eilish a malheureusement dû faire face à des body-shamers récemment. Comme l’a noté Today, les paparazzi ont publié des photos d’Eilish portant un débardeur au lieu de sa tenue ample traditionnelle. Peu de temps après, les utilisateurs de Twitter ont commencé à troller la photo, un utilisateur ayant même écrit: «En 10 mois, Billie Eilish a développé un corps de maman de vin au milieu des années 30». À la lumière de toute cette négativité, Eilish a applaudi les trolls avec un message subtil mais puissant.

Le 7 octobre, Eilish a apparemment répondu aux haters en republiant une vidéo de l’influenceuse Chizi Duru dans laquelle elle discute de l’image corporelle. “Vous devez tous commencer à normaliser de vrais corps”, dit Duru dans le clip, ajoutant: “Tout le monde n’a pas de chariot derrière eux. Les tripes sont normales. Les seins s’affaissent, surtout après l’allaitement. Instagram n’est pas réel.” Duru a depuis répondu au fait qu’Eilish a posté sa vidéo afin de partager le message. Dans son histoire Instagram jeudi, Duru a déclaré: “Je sais pourquoi elle a republié … parce que littéralement tout le monde ne se ressemble pas et les médias sociaux ont vraiment déformé ce que nous croyons être un corps normal. Par exemple, laissez (Eilish) tranquille.”

Pour l’édition de mars 2020 de Vogue, Eilish s’est ouverte sur le traitement des problèmes d’image corporelle dès son plus jeune âge. «Je détestais juste mon corps. J’aurais fait n’importe quoi pour être dans une autre », a-t-elle déclaré à l’époque. «Je voulais vraiment être mannequin, vraiment mauvais, et j’étais potelée et petite. Je me suis développé très tôt. J’ai eu des bouffées à neuf ans. J’ai mes règles à 11 ans. » Bien sûr, cette interview n’était pas la première fois qu’elle s’ouvrait sur le sujet. Eilish a même noté qu’elle portait généralement des vêtements amples pour empêcher quiconque de la sexualiser. Même si porter des vêtements amples est un moyen pour elle de se distraire de son corps, elle a trouvé un pouvoir beaucoup plus profond dans la création de cette esthétique, comme l’a noté Yahoo.

Lors d’un concert qu’elle a organisé en mars, Eilish s’est prononcée contre la honte corporelle avec un message très puissant. Non seulement elle a prononcé un discours sur le sujet, mais elle a également retiré un t-shirt surdimensionné afin de faire une déclaration. “Certaines personnes détestent ce que je porte, certaines personnes en font l’éloge, certaines personnes l’utilisent pour faire honte aux autres, certaines personnes l’utilisent pour me faire honte, mais je vous sens en train de me regarder”, a-t-elle déclaré lors du concert à Miami, en Floride. «Donc, pendant que je ressens vos regards, votre désapprobation ou votre soupir de soulagement, si je vivais avec eux, je ne pourrais jamais bouger.