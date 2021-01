Cependant, pour le chanteur qui mène les charts de popularité avec un seul album publié et qui a remporté les Grammy Awards, cela va au-delà des vêtements. Eh bien, il vient d’être révélé que son obsession pour le poids est devenue telle qu’à un moment de sa vie, elle a pris des pilules qui l’ont gravement affectée.

Le plus inquiétant est que selon son témoignage, Billie était une fille de seulement 12 ans lorsque son apparence physique a commencé à l’obséder au point de chercher à ingérer des pilules qui «l’aideraient» à perdre du poids. Quelque chose qui a eu un impact grave sur sa santé, car cela lui a apporté des conséquences inattendues, comme l’incontinence qui l’a fait mouiller le lit à plusieurs reprises.

Billie Eilish. (Broadimage / Shutterstock / Broadimage / Shutterstock)

“Je me souviens avoir pris une pilule qui, selon eux, me ferait perdre du poids et ne me faisait mouiller le lit que quand j’avais douze ans”, a déclaré l’interprète populaire dans une série d’interviews que l’on peut voir dans le documentaire ‘Billie Eilish: The World’s A Little Blurry ‘qui sortira le 26 février sur Apple TV +.

Malheureusement, les choses ne se sont pas arrêtées là, car Billie a également avoué qu’à certaines occasions, elle s’était même mutilée, en raison de la forte pression qu’elle s’exerçait sur elle-même, pour répondre aux normes de beauté qu’elle préfère actuellement ignorer et la raison pour laquelle elle choisit. toujours pour les vêtements qui ne montrent pas votre silhouette.