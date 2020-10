Billie Eilish change radicalement de look Laissez des vêtements amples! | AP

La chanteuse Billie Eilish surpris ses millions d’adeptes avec un radical changement de lookEh bien, je marche avec un style de vêtements complètement différent de ce que nous avons l’habitude de voir, laissant derrière moi des vêtements amples.

Billie Eilish est connue autant pour sa musique que pour son style, un look avec des vêtements amples allant du pantalon à la chemise, alors la voir dans quelque chose de différent a fait une grande impression.

L’interprète de “Bad Guy” a été caractérisée par une image qui brise tous les stéréotypes, de ses cheveux vert fluo à sa couleur préférée, en passant par les sweats, les shorts et les vêtements amples.

C’est ainsi qu’il a été caractérisé comme une icône de la mode des jeunes, cependant, il semble que pendant la quarantaine, il a complètement changé son style pour porter.

A travers les réseaux sociaux, certains de ses followers ont partagé une série de photos de photos de Billie Eilish, qui a décidé de se promener dans la ville de Los Angeles et c’est là que l’on voit que la chanteuse a fait un changement radical de look, puisqu’en plus de retoucher ses mèches vertes fluo et de teindre toute la partie supérieure de ses cheveux, elle a aussi a décidé de porter un style vestimentaire très différent.

La chanteuse a été vue portant un débardeur marron, qui révélait ses épaules, un vêtement qu’elle ne porte généralement pas, en plus de son short gris classique, de ses sandales et de ses chaussettes Gucci, l’un de ses préférés. en plus de Chanel et portant une coiffure en chignon.

De cette façon, Billie Eilish Elle a mis en valeur son teint pâle avec la couleur de sa tenue et sans aucun doute beaucoup ont été surpris par son changement, puisqu’elle se caractérise par des pulls molletonnés et des chemises amples, mais cela semble indiquer qu’elle a finalement réussi à prendre confiance en elle au fil des mois. quarantaine.

Il est à noter que Billie Elle a avoué à plusieurs reprises que son style vestimentaire, en plus de sa propre sécurité, est d’empêcher les gens de l’admirer juste pour son physique et veut éviter les commentaires désagréables.

En revanche, parmi ses nouveaux projets, la chanteuse américaine tiendra son concert en ligne et lancera son propre documentaire.

Le nom que portera ce grand concert spécial sera “Où allons-nous” et c’est ainsi que Billie Eilish fait désormais partie de la liste des célébrités qui ont donné des concerts en ligne maintenant c’était au tour de l’interprète de “Ocean Eyes”.

C’est à travers ses réseaux sociaux que l’interprète de “Bad Guy” a partagé la nouvelle avec ses millions de followers qu’elle donnerait un concert live le 24 octobre.

Jusqu’à présent, il compte plus de 67 millions de followers sur son compte Instagram officiel, cependant, il ne suit personne et n’a que 400 publications et l’affiche de son prochain concert le 24 octobre compte déjà 3500000 likes et environ 29000 commentaires.

Cependant, le concert aura une valeur et les billets auront un coût de 30 $ environ 650 pesos que vous pourrez acheter sur son site officiel.

Il est à noter que la jeune chanteuse a commencé sa carrière depuis l’âge de 14 ans en partageant des vidéos sur YouTube qui ont réussi à devenir virales et en tant qu’artiste, elle a été active de 2015 à aujourd’hui.

De plus, le clip officiel de “No time to die” “est enfin sorti, une chanson de Billie Eilish avec des arrangements orchestraux de Hans Zimmer, sa chanson pour le film tant attendu de James Bond.

Oui Billie Elle est la plus jeune artiste à être en charge de la chanson titre de la franchise James Bond, car il ne fait aucun doute que son talent est incroyable et inégalé.

