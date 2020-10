Billie Eilish crée un débat parmi ses fans sur la couleur de ses chaussures de tennis | AP

La chanteuse Billie Eilish Il vient de déclencher une polémique sur les réseaux sociaux pour la couleur d’une de ses tennis ainsi que l’illusion d’optique de la robe et divise les internautes, chacun réfléchissant à la couleur de la chaussure.

Ce week-end dernier, le compte Instagram officiel de Billie Elish est devenu le lieu d’un débat parmi ses followers à la suite d’une de ses chaussures de tennis.

Vous vous souviendrez peut-être du fameux débat qui a duré plusieurs mois sur les réseaux sociaux sur la couleur d’une robe qui était une tendance mondiale il y a cinq ans, car Billie Eilish Il a mis une autre polémique: la couleur de ses tennis, sont-elles blanches avec une couleur rose ou menthe?

Tout a commencé lorsque la chanteuse a montré ses nouvelles chaussures de tennis Nike Air dans une histoire sur son compte Instagram officiel.

Dans la vidéo, vous entendez Billie révélant que, pour son père, ses baskets sont roses avec du blanc mais on dirait qu’elles sont en fait menthe avec du blanc

C’est ainsi que ses millions d’adeptes ont souligné qu’ils les voyaient également en rose avec du blanc et Eilish a commenté quelque chose à ce sujet.

Non, vous dites que vous êtes rose et blanc aussi », a écrit Eilish.

Après la polémique qui a commencé à cause de la couleur de ses chaussures de tennis, Billie Eilish Il a commencé à être affligé et a expliqué avec des tests que ses baskets avaient un léger ton menthe et non du blanc, il a même comparé ses baskets avec d’autres qui ont du blanc pour que la différence puisse être vue.

C’est ainsi que Billie Eilish a commencé à perdre patience pour essayer de convaincre ses adeptes que ses chaussures de tennis sont vertes et non blanches, alors ses abonnés sont également allés sur le réseau social Twitter pour essayer de la calmer et lui dire que ses chaussures de tennis ne sont pas blanches. bien que d’autres aient insisté sur le fait qu’ils sont blancs avec du rose.

Billie Il a décidé d’emporter les chaussures de tennis dans son patio et avec la lumière du soleil pour montrer qu’elles ne sont pas roses, même, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il a comparé la semelle d’autres chaussures pour prouver qu’il n’y a pas une telle couleur et que tout est une illusion.

Cette chaussure que Billie Eilish continue de parcourir ne cesse de changer de couleur “,” NON. J’ai déjà vu l’histoire de Billie Eilish et la CHAUSSURE ÉTAIT CLAIREMENT ROSE, mais maintenant? Je le vois vert », étaient certains des commentaires.

Ce qui est assez drôle, c’est que sa mère lui a même dit qu’il y avait des choses plus importantes à craindre, mais Billie a plaisanté et a dit qu’elle se souciait de la vraie couleur des chaussures de tennis et non de l’illusion d’optique que cela provoquait chez les autres.

En revanche, l’interprète de «Bad Guy» prépare depuis quelques jours tous les détails de son concert en ligne et du lancement de son documentaire.

Autre chose qui a attiré l’attention de ses followers, c’est que la jeune artiste a annoncé il y a quelques jours via ses réseaux sociaux qu’elle créerait de la musique le mois prochain.

Il est à noter que la chanteuse n’a pas donné d’autres explications à cet égard ou est entrée pour évaluer les déclarations que son propre frère et coproducteur Finneas O’Connell ont offert il y a quelques semaines sur la nécessité de prendre un certain temps avant de sortir du nouveau matériel.

Billie Eilish La pirate Baird O’Connell a acquis une renommée en tant que chanteuse alors qu’elle n’avait que 13 ans, à la suite du single “Ocean Eyes” qui a été publié en 2015 sur SoundCloud et relancé avec un clip vidéo sur YouTube en 2016 alors qu’elle avait avec 14 ans, ce qui en a fait un phénomène viral.

