Billie Eilish détruit le tissu même de la vie américaine … du moins c’est ainsi que les Donald TrumpL’administration de voir la sensation pop.

Voici l’accord … un haut responsable de l’administration Trump a mis une tournure résolument partisane sur une campagne publicitaire de 250 millions de dollars qu’il voulait déployer des semaines avant les élections, visant à «vaincre le désespoir et inspirer l’espoir» au milieu de la pandémie COVID-19. Nous disons que c’était partisan parce que le responsable aurait déchiré des célébrités connues pour s’opposer aux Prez.

Billie a attiré une grande partie du mépris de l’administration Trump … dans les documents, que le Washington Post dit avoir été obtenu par les démocrates à la Chambre, le responsable de Trump a décrit la chanteuse comme “pas un partisan de Trump” et l’a accusée de “détruire notre pays et tout ce qui nous tient à cœur”.

19/08/20 DNC

La mauvaise critique de Billie a du sens … elle s’est produite plus tôt cette année à la Convention nationale démocrate, et elle a déclaré que le président était en train de détruire le pays. Je suppose que son phrasé a touché une corde sensible avec le camp de Trump.

La campagne publicitaire aurait cherché des célébrités pour soutenir la réponse de Trump à la pandémie, et d’autres personnes célèbres comme Jennifer Lopez et directeur Judd Apatow n’a pas non plus fait la coupe.

J Lo a critiqué la politique d’immigration de Trump lors de l’émission de mi-temps du Super Bowl de février et les responsables ont exclu Judd parce qu’il “pense que Trump n’a pas la capacité intellectuelle de se présenter comme président”.

Les documents divulgués présenteraient de nombreux autres bœufs de l’administration Trump avec des célébrités potentielles pour le blitz publicitaire. Les points forts incluent l’étiquetage Christina Aguilera et Adam Levine et Justin Timberlake démocrates libéraux soutenant Obama qui se battent pour les droits des homosexuels.

Jack Black serait qualifié dans la documentation de “libéral classique d’Hollywood” et Johnny Depp a été ignoré parce qu’il «semble aligné sur la gauche libérale».

Donc, gros choc … ils ont découvert que la plupart d’Hollywood était libéral. J’espère qu’ils n’ont pas dépensé beaucoup d’argent en recherche.