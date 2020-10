La célèbre chanteuse montre son corps pour la première fois dans une tenue décontractée mais ajustée lors de courses à Los Angeles.

Lauréate de cinq Grammy Awards, de deux American Music Awards, de trois MTV Video Music Awards et d’un Brit Award pour son premier album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Elle s’est débarrassée de ses vêtements amples pour porter un ensemble monochromatique. couleur beige.

Billie a ajouté une touche de style à son look super décontracté avec des chaussettes Gucci assorties et les célèbres tongs Adidas YEEZY dont le prix peut varier entre 55 $ US et 400 $ US.

Incontournable ses cheveux vert fluo caractéristiques avec les extrémités noires qu’il a rassemblées en un chignon en désordre.

La star de 18 ans est devenue célèbre en 2019 après avoir présenté son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? qui comprend la chanson Bad Guy qui a ensuite été remixée avec Justin Bieber.

Mais la fille de Californie a continué à triompher et a sorti deux autres singles, Ocean Eyes en 2016 et un EP en 2017 avec lequel elle a remporté 7 disques d’or et deux disques de platine.

Billie a également interprété la chanson thème du film de James Bond, No Time To Die, qui a été classé numéro un au Royaume-Uni.