Billie Eilish et Harry Styles joueront dans la mini-série Gucci | AP

Le réalisateur américain Gus Van Sant dirigera un projet incroyable avec Alessandro Michele, le directeur créatif de la maison de couture italienne fondée en 1921 et les célébrités Billie Eilish Oui Harry Styles seront les protagonistes.

La marque renommée Gucci a décidé de jeter la maison par la fenêtre pour la promotion de sa nouvelle collection Ouverture de Something that Never Ended, puisqu’il la présentera à travers une mini-série qui mettra en vedette la participation de Billie Eilish, Harry Styles et Florence Welch.

La nouvelle mini-série jusqu’à présent est sans titre mais on sait qu’elle sera dirigée par Gus Van Sant, reconnu dans le monde entier pour son travail dans Indomitable Mind, Milk and Elephant.

Par ailleurs, Alessandro Michele, le directeur créatif de la maison de couture italienne fondée en 1921 à Florence, codirigera ce projet en sept volets avec le réalisateur deux fois nominé aux Oscars.

La série sera présentée en première GucciFest, qui se tiendra du 16 au 22 novembre, et peut être vu sur les chaînes officielles de la maison de couture italienne.

Cette série fascinante a été tournée à Rome et mettra en vedette l’actrice italienne Silvia Calderoni, qui racontera intimement l’histoire de Gucci et rencontrera des célébrités internationales telles que des chanteurs. Eilish, styles, Welch ou Lu Han, le critique d’art Achille Bonito Oliva, l’acteur Jeremy O. Harris ou la chorégraphe Sasha Waltz, entre autres.

Comme si cela ne suffisait pas, le directeur créatif de Gucci a également souhaité donner la parole à quinze créateurs émergents pour leur permettre de montrer leur travail et parmi eux se trouvent Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio et Charles De Vilmorin.

De cette manière, Michele parvient à donner une tournure aux défilés de mode traditionnels à un moment de difficulté particulière, dans lequel la plupart des grands événements de la mode à travers le monde ont été suspendus ou limités par le virus actuel qu’il véhicule. plusieurs mois de cette année nous hantent.

Il est important de mentionner que Gucci Il donnait des indices sur sa collaboration avec Van Sant sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, car fin octobre, il partageait un dessin du cinéaste américain avec l’expression “impressions de Rome” et il y a une semaine une photo de lui et Michele assis ensemble sur un canapé.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le programme complet de GucciFest sera disponible à partir du 13 novembre sur les chaînes officielles de la firme.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

D’autre part, comme vous vous en souvenez peut-être, l’ancien membre de One Direction, et maintenant chanteur solo, est devenu le visage de la nouvelle ligne de costumes d’une marque italienne.

Et c’est que le chanteur et acteur a toujours fait preuve de dévouement pour les costumes d’une entreprise italienne depuis toujours, et cela a été démontré lors de sa tournée mondiale où il a été sur des centaines de scènes avec une garde-robe exclusive de Gucci.

Des designs les plus risqués aux plus classiques, une explosion de couleurs où il a été montré que n’importe quel costume, dedans, a l’air bien et s’il y a une marque qui représente Harry Styles parfaitement, c’est Gucci, donc sa participation à la série sera vraiment incroyable.

Alors que le jeune chanteur Billie EIlish a montré depuis le début de sa carrière musicale qu’il est un amoureux de cette marque et en fait la plupart de ses vêtements, accessoires et autres sont de cette marque, il est donc la bonne personne pour y participer et bien sûr un tout honneur pour elle d’y être présente.

Cela peut vous intéresser: c’est ce que Billie Eilish gagne Une somme millionnaire!