Billie Eilish et Rosalía ont annoncé ce mardi que le jeudi 21 janvier, ils publieront «Lo vas a silencio», une chanson qu’ils ont préparée pour le phénomène télévisé «Euphoria».

“Ils attendaient ça”, a plaisanté Billie Eilish sur son compte Instagram.

Bien qu’il s’agisse de la première collaboration de Rosalía et Billie Eilish, on savait depuis longtemps qu’ils sont amis et qu’ils travaillaient ensemble.

Par exemple, Rosalía a déclaré en avril 2020 qu’ils étaient sur le point de terminer une chanson entre eux deux.

«Il me semble que c’est déjà proche. Je pense que les arrangements étaient terminés hier. Je sens que la production, la conception sonore, est presque terminée, donc j’ai juste besoin que Billie m’envoie sa partie vocale et pour eux (Billie Eilish et son frère Finneas) de m’envoyer les idées qu’ils veulent ajouter car nous sommes déjà là », a-t-il commenté dans une interview à la radio Beats 1.

“Vous allez l’oublier” pourrait aussi être la première chanson en espagnol officiellement publiée par Billie Eilish, qui, cependant, a des enregistrements maison sur Internet en espagnol, comme une version de “Eres tú” de la Mexicaine Carla Morrison.