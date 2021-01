Billie Eilish et Shawn Mendes se glissent dans “The Bridgertons” | AP

C’est vrai, les célèbres musiciensvous Shawn Mendes et Billie Eilish semble avoir glissé dans les danses d’époque de la série actuelle “The Bridgertons”, ce qui a fait sensation parmi les abonnés de Netflix et les fans des deux.

C’est l’une des séries de Noël auxquelles les inconditionnels se sont livrés au roman d’amour, c’est vrai, nous parlons Les Bridgertons, Le nouveau pari de Netflix, sorti le 25 décembre.

Le nouveau drame d’époque en huit épisodes, qui se déroule dans la vie de la haute société londonienne pendant la période de régence au début du XIXe siècle, raconte la vie difficile des jeunes débutantes de l’époque où elles sont présentées à la cour pour trouver un mari.

Dans ce monde stressant et compétitif, leur existence se réduit à essayer et acheter des robes, à être invités à danser et à recevoir des fleurs ou des visites de leurs prétendants, toujours sous l’œil attentif de leurs mères ou «carabines».

L’intrigue, qui commence avec la famille Bridgerton (composée d’une veuve avec huit enfants) a révolutionné les préparatifs pour les débuts sur le «marché matrimonial» de Daphné, l’aînée des filles, a tout pour devenir la série du moment et attrapez le spectateur qui aime ce genre et qui, en même temps, veut échapper aux problèmes actuels.

A l’argument manifestement simple, banal et même superficiel, il faut ajouter quelques éléments qui rendent tout très éblouissant, comme les palais et manoirs où se déroule l’action, les jardins fleuris et les parcs toujours ensoleillés (même si on parle d’Angleterre) et le salles de bal majestueuses.

Il y a aussi une énorme présence de comtes attrayants, ducs, princes, dames et seigneurs, tous avec des manières exquises, des vêtements précieux et colorés et des bijoux impressionnants, et, bien sûr, des protagonistes beaux et riches qui vivent des histoires d’amour intenses, avec le doses adéquates de d3snudez et s3xo.

Tout est beau et agréable, y compris la bande-son impressionnante et reconnaissable qui est devenue l’une des grandes revendications de la série.

Les valses de Strauss ou Chostakovitch et les symphonies de Haydn, Beethoven ou Mozart s’intercalent dans les grandes soirées aux thèmes de Taylor Swift, Billie Eilish ou Maroon 5, entre autres.

C’est ainsi que chapitre après chapitre, les protagonistes se déplacent soudainement au son du Danube bleu comme, par exemple, de In My Blood, de Shawn Mendes, interprété par un orchestre symphonique avec la même élégance.

C’est le cas dans le deuxième épisode, lorsque Daphné et le duc de Hastings, dégageant une chimie ravissante entre eux, dansent une version classique du tube du chanteur canadien. D’autres tubes sont également reconnaissables tels que Thank u, Next d’Ariana Grande, Girls Like You de Maroon 5, Wildest Dreams de Taylor Swift, le psychédélique Bad Guy de Billie Eilish ou Strange, une chanson de la britannique Celeste qui résonne sous les accords de violons lors de la nuit de noces des personnages principaux.

C’est ainsi que la série, basée sur les célèbres livres de l’écrivain américaine Julia Quinn, a été la plus vue sur la plateforme en quelques semaines seulement.

Mettant en vedette Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page, il est produit par Shonda Rhimes, également américaine, connue pour le succès de Grey’s Anatomy, et il révèle des critiques sur le rôle des jeunes femmes à cette époque et la pression qu’elles avaient pour trouver un mari. , en plus de revendiquer le rôle des femmes dans la prise de leurs propres décisions.

Donc, si vous ne l’avez pas encore vu, courez pour le voir, car il est actuellement l’un des plus visionnés sur la plate-forme Netflix et il est extrêmement divertissant.

