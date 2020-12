Billie Eilish explique pourquoi elle garde ses romances secrètes! | .

L’un des chanteurs américains les plus célèbres de ces dernières années est Billie Eilish qui a captivé non seulement par sa musique, a récemment partagé dans une interview plusieurs raisons pour lesquelles il avait pris la décision de ne pas rendre public ses romances.

Les paroles de ses chansons, qui sont pour la plupart romantiques, ont fait des millions de jeunes et peut-être que l’adulte occasionnel sera ravi et les chantera chaque fois qu’ils sonnent sur leurs appareils numériques, Billie Eilish est rapidement devenue une tendance depuis qu’elle a commencé sa carrière de chanteuse de manière formelle.

Jusqu’à présent, le nom de Billie Eilish est associée au succès, grâce à l’énorme popularité et à la tendance constante dans laquelle son nom est impliqué, la jeune femme de seulement 18 ans est déjà consolidée comme l’une des plus grandes stars des États-Unis, tant elle renommée en peu de temps (cinq ans) qu’elle a été invitée à faire partie du comité de création des Jeux Olympiques qui se tiendront dans son pays natal pour l’année 2028.

Depuis qu’elle a sorti son premier album, elle est devenue l’une des chanteuses et auteurs-compositeurs avec le plus grand nombre de nominations à chacune des célèbres cérémonies de remise de prix aux États-Unis. Jusqu’à présent, elle a réalisé deux albums de platine, le premier avec “Ocean Eyes”. chanson avec laquelle elle s’est fait connaître et aussi “Lovely” en collaboration avec Khalid.

Il a remporté plusieurs prix grâce à “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?” son premier album d’étude.

Immédiatement, sa renommée a commencé à grandir et avec elle l’intérêt de ses millions d’adeptes et des médias à en savoir un peu plus sur sa vie privée, jusqu’à présent, peu de données sont connues sur la chanteuse.

C’était à travers une interview de Billie Eilish avec Roman Kemp selon Tv Notes qui a expliqué plusieurs raisons pour lesquelles il avait décidé de garder ses relations secrètes, car il en avait déjà eu plusieurs.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

L’une des principales raisons est qu’il avait observé d’autres célébrités qui l’avaient rendu public dès le premier moment, et qui se sont malheureusement terminées à un moment donné de la relation, avant de préciser qu’à un moment donné, il était venu partager quelque chose mais regrettait plus tard de l’avoir fait .

Ce qui l’a également caractérisée, c’est sa façon de s’habiller et son apparence avec des couleurs phosphorescentes dans ses cheveux, pour cela, il est plus qu’évident que personne ne fait aucun commentaire sur sa façon de s’habiller, et qui l’a fait. Billie Eilish il les ignore sûrement, c’est pourquoi il a également décidé de ne pas partager ses fréquentations parce qu’il préfère empêcher des tiers de commenter sa relation.

Une autre raison qu’elle a partagée était le fait que ses partenaires ne lui faisaient rien ressentir, c’était juste son désir d’être avec “Un petit ami” cependant, il semble que ce n’était que l’émotion du concept lui-même et non le fait que être avec cette personne, en plus du fait qu’à un moment de sa vie, ils lui ont brisé le cœur, peut-être pour cette raison, il a décidé de ne ressentir quelque chose pour personne d’autre.

Jusqu’à présent, Bilie Eilish continue d’être une énigme dans de nombreux aspects de sa vie, la seule chose que nous savons, c’est qu’elle continue de se concentrer sur sa musique que le public a tant aimée. C’est déjà coutumier, c’est tout de suite devenu une tendance dès qu’on l’a partagé.

Lire aussi: Billie Eilish surprend en “giflant” ses charmes