Le mois dernier, Billie Eilish a lancé un site interactif autour de “Bad Guy” pour célébrer que la vidéo originale de la chanson a dépassé le milliard de vues sur YouTube. Désormais, la chanteuse vient de présenter le premier trailer de son documentaire, qui arrivera l’année prochaine.

La production se concentre sur la vie et la carrière musicale de la star de 18 ans, qui a marqué l’histoire en 2020 en devenant la plus jeune artiste à remporter les quatre principales catégories des Grammy Awards: nouvel artiste, album de l’année (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, 2019), chanson et enregistrement de l’année («Bad Guy»).

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry est le nom de ce projet audiovisuel, réalisé par le cinéaste américain RJ Cutler, connu pour son travail dans le film Si je décide de rester (2014) et dans le documentaire The September Issue (2009), qui aborde la vie d’Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue.

Dans la bande-annonce, nous voyons son frère Finneas et ses parents Patrick O’Connell et Maggie Baird. En plus des images dans certaines de ses présentations à travers le monde. Le documentaire sera officiellement présenté le 26 février 2021 via la plateforme de streaming Apple TV + et en salles.

