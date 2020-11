Billie Eilish partage les coulisses de son nouveau single | .

Il s’agit du nouveau single “Donc I Am” de la chanteuse Billie Eilish Il y a quatre jours, ce nouveau single est sorti sur sa chaîne officielle. YoutubeCependant, l’interprète de “My Future” a de nouveau surpris ses fans en partageant les coulisses de sa vidéo officielle.

Son nouveau single “Donc I Am” compte déjà environ 31 millions de vues et plus de 200 mille commentaires sur la chaîne officielle de Billie Eilish Pirate Baird O’Conell mieux connu sous le nom de Billie Eilish.

En peu de temps, la carrière de Billi Eilish a commencé à croître de manière exponentielle, devenant l’un des chanteurs et célébrités de la musique les plus récompensés et nominés dans chacun des remises de prix.

C’est à travers une vidéo qu’il a partagée sur son compte Instagram officiel où il apparaît montrant certaines parties des enregistrements de sa chanson.

Pendant la vidéo, elle était extrêmement drôle et divertissante dans chacune des stations et départements où elle est arrivée, elle était à l’intérieur d’un centre commercial, avec pratiquement personne autour d’elle était pour elle-même.

Bien que nous ayons constamment vu Billie Eilish Avec un visage plutôt sérieux, elle a elle-même commenté dans une interview qu’elle n’aimait pas autant sourire, même si dans la vidéo elle semble assez souriante.

“Donc je suis«C’est déjà sur toutes les plateformes numériques, comme il est d’usage chaque fois que le chanteur sort un nouveau single, cela devient immédiatement une tendance sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter.

N’était-ce pas le rêve discret de tout le monde quand ils étaient enfants? Ayez le centre commercial rien que pour vous pendant une journée et faites le tour pour obtenir ce que vous voulez.

Tout au long de la vidéo, nous l’avons vue courir dans les couloirs et arriver à des stands de nourriture et prendre certaines collations en profitant du fait qu’il n’y avait personne, elle a pris un gros morceau de bretzel, un beignet, un soda et des frites, presque à la fin de la vidéo la voix de ce qui semble être un agent de sécurité se fait entendre, attirant son attention, sur laquelle il Billi Eilish s’enfuit aussi vite que possible.

Le fait que Billie vole de la nourriture montre qu’elle est une reine légitime. “

Billie Eilish est devenue une icône de la culture populaire, sûrement dans quelques années nous continuerons à écouter ses chansons et ses plus grands succès, sa popularité ne fait qu’augmenter de jour en jour.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

À seulement 18 ans, le nom de Billi Eilish restera dans la postérité grâce aux paroles de ses chansons, à son style vestimentaire unique et à son personnage qui, malgré son sérieux dans certaines interviews, elle a été assez vue. détendue, en plus de sa personnalité énigmatique, c’est précisément ce qui a captivé ses fans.

Le jeune chanteur est également connu pour souffrir du syndrome de Tourette, bien que cette affectation ait différentes variantes Billie Eilish Il ne semble pas en souffrir, cela l’a conduit à devenir un standard pour les personnes qui en souffrent.

Bien que peu de détails sur sa vie personnelle soient connus, le peu qu’il est venu partager avec ses fans est d’une grande importance pour eux, même si ses millions de followers ont tendance à vouloir connaître chaque détail de sa vie, l’interprète de “Bad guy” a a choisi de garder certains aspects de sa vie un peu serrés.

Heureusement, ses fans ont su la respecter tout au long de sa carrière, en conséquence ils continuent de l’adorer pour son talent et non pour son physique comme cela s’est produit avec de nombreuses célébrités au fil des ans, et même plus récemment.

Lisez aussi: Curiosités de Billie Eilish que peu de fans connaissaient peut-être