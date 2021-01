Billie Eilish perd des milliers d’abonnés sur Instagram | Réforme

La chanteuse Billie Eilish a provoqué une incroyable polémique en partageant des dessins artistiques sur ses réseaux sociaux, à tel point qu’ils ont même cessé de la suivre depuis son compte Instagram officiel et qu’elle a perdu des milliers de followers en peu de temps.

Billie Eilish, qui sortira très prochainement son deuxième album tant attendu, semble avoir “momentanément” agacé des milliers de ses plus de 73 millions de followers après sa dernière interaction avec eux sur le célèbre réseau social.

C’est ainsi que le nombre de suiveurs de l’interprète américain c’est tombé, juste pour quelques heures, à 72,9 millions après avoir partagé quelques dessins artistiques qu’elle avait réalisés, qui représentaient des seins féminins.

Après avoir remarqué la réponse négative que sa publication avait suscitée, la célébrité pop de 18 ans n’a pas hésité à leur envoyer un message sur un ton humoristique pour leur reprocher leur attitude et bien sûr les qualifier de «bébés», même si leurs propos non plus il y avait un inconfort excessif de sa part.

C’est ainsi que sa légion d’adeptes sur Instagram est finalement revenue à 73 millions, probablement parce que le deux illustrations ils ont fini par disparaître de la section Histoires de votre profil.

Je me mets à rire, ce sont tous des bébés », précise le bref message qu’il a dédié à ses fans en raison de la baisse significative des chiffres.

Cependant, tout est désormais revenu à la normale et la chanteuse pourra à nouveau se concentrer sur cette nouvelle ère musicale qu’elle a promise à ses millions de fans.

C’était la fin d’une époque et maintenant je vais vous offrir une nouvelle ère. J’ai des nouvelles à vous annoncer, j’ai quelque chose à vous offrir », écrivait Billie il y a quelques jours.

En revanche, la célèbre chanteuse et compositrice américaine a également surpris ses followers sur les réseaux sociaux après être apparue sur son compte Instagram officiel pour parler de sa couleur de cheveux, ce à quoi très peu ou peut-être personne ne s’attendait, puisqu’elle l’a même souligné qui dira bientôt au revoir.

Et la vérité est qu’il ne fait aucun doute que les racines vertes de Billie Eilish sont une partie emblématique de son look, et elle a porté de la couleur pendant un certain temps, mais les fans se sont constamment moqués d’elle.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Une de ses followers sur les réseaux sociaux lui a en fait commenté dans l’un de ses messages sur son compte Instagram officiel, écrivant que sa tête d’herbe avait besoin d’une nouvelle couleur.

Cependant, la chanteuse elle-même Billlie Eilish Il a décidé de manière inattendue de répondre à ce commentaire en écrivant:

Cela s’appelle ne plus être déprimé, s’il vous plaît, soyez heureux pour moi. “

Par la suite, le chanteur de “Bad Guy” a également commenté: “C’est la plus longue fois que j’ai la même couleur de cheveux depuis l’âge de 13 ans et c’est une question de stabilité mentale, laissez-moi tranquille lsjdkksjdjs.”

Il semble que ces dernières semaines n’aient pas été aussi bonnes pour l’interprète, car elle a été continuellement critiquée sur les réseaux sociaux, cependant, elle a décidé de ne pas se taire et de répondre à chacun des mauvais commentaires qu’elle a commencé à recevoir.

Les gars arrêtent de se moquer de moi oh mon Dieu! Je fais un putain d’album pour vous les gars! Je ne le posterai pas s’ils continuent à se moquer de mes cheveux », a-t-il commenté.

Malgré la défense de sa couleur et la décision de l’avoir comme ça, la chanteuse a également révélé que bien qu’elle soit la plus longue qu’elle ait eu une couleur de cheveux, les racines vertes ne seront malheureusement pas éternelles.

Je le changerai après la sortie du documentaire. Ce sera la fin d’une époque, je vais vous donner une nouvelle ère … J’ai des annonces à faire, j’ai des choses à publier », a poursuivi Eilish.

Cela peut vous intéresser: Billie Eilish répond aux haineux qui critiquent ses cheveux verts