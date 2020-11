Billie Eilish rejoint TikTok Sa mère n’approuve pas son utilisateur! | AP

La chanteuse Billie Eilish C’est devenu une tendance après avoir finalement rejoint la plate-forme TikTok, cependant, quelque chose qui a donné beaucoup à parler était sa mère, qui n’est apparemment pas d’accord avec le nom d’utilisateur que la chanteuse a choisi.

C’est vrai, Billie Eilish est la dernière célébrité à rejoindre TIC Tac Et elle passe le meilleur moment de sa vie alors que la chanteuse a été occupée à télécharger des vidéos amusantes d’elle-même en utilisant les filtres de l’application, en riant pendant ce temps.

Cependant, une chose que nous n’avons pas pu nous empêcher de remarquer était son choix de nom d’utilisateur, car il a défini coochiedestroyer5.

Et tout semble indiquer que la mère de Billie Eilish n’aimait pas son nom suggestif de utilisateur, mais d’un autre côté, ses followers sont plus que ravis et ont rapidement rendu son arrivée sur TikTok virale.

Rejoignant la plateforme plus tôt cette semaine, l’auteur-compositeur-interprète primé aux Grammy Awards a partagé deux vidéos qui ont collectivement récolté plus de 100 millions de vues.

Dans la première vidéo, nous pouvons voir Billie Eilish utiliser le filtre Time Warp pour déformer son visage et lui donner l’apparence d’un grand nez comique.

Il ne fait aucun doute que la jeune chanteuse a été amusée par les résultats, puisqu’elle a éclaté de rire après s’être vue avec des narines agrandies.

Mais le contenu ne s’est pas arrêté là, puisque la deuxième vidéo de Billie Eilish Cela commence par le fait qu’elle se souvient du moment où elle a mis une tête de ukulélé dans sa bouche, puis a demandé à ses téléspectateurs:

Devrions-nous voir si je peux le refaire? J’en doute beaucoup, mais je vais essayer “

L’impression des internautes a été tellement forte avec son arrivée qu’en quelques minutes, l’interprète de classe mondiale comptait déjà plus de 5 millions d’abonnés.

D’autre part, la chanteuse et compositrice américaine a révélé publiquement l’une des plus grandes peurs de son enfance à laquelle beaucoup n’ont peut-être même pas pensé, car elle a rarement révélé des choses aussi personnelles sur sa vie.

Sans aucun doute, Billie Eilish fait partie de ces célébrités qui surprennent chaque jour avec quelque chose de nouveau, et ce non seulement parce que sa musique et son style sont différents, mais parce que les confessions de la chanteuse sont toujours assez étranges.

Il y a quelques mois, la chanteuse a réalisé une interview pour “The Noisey Questionnaire of Life” avec Vice et c’est là que l’interprète de “Bad guy” a avoué plusieurs détails sur sa personnalité qui n’ont laissé personne indifférent.

En outre Billie Elle a parlé de ses phobies et passions, ainsi que de ses artistes préférés et de ceux qu’elle n’aime pas du tout, en fait, lors d’une de ces confessions, le compositeur a assuré que tout au long de son enfance Eminem avait été la raison de certains de ses cauchemars. .

J’ai eu peur de lui toute ma vie, il m’a fait peur, il m’a beaucoup fait peur », a-t-il déclaré à propos du rappeur.

Billie Eilish Elle attire toujours l’attention soit avec ses cheveux colorés, avec son attitude unique et assez rebelle et à seulement 18 ans, cette belle femme a réalisé ce que beaucoup d’autres célébrités mettent même plusieurs décennies, il ne fait aucun doute qu’elle a un talent naturel indéniable.

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell s’est fait connaître en tant qu’artiste alors qu’elle n’avait que 13 ans, suite au single “Ocean Eyes” qui a été publié en 2015 sur SoundCloud et réédité avec un clip vidéo sur YouTube en 2016 quand elle Elle avait 14 ans, ce qui en a fait un phénomène viral.

