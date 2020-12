Billie Eilish répond aux haineux qui critiquent ses cheveux verts | AP

La chanteuse Billie Eilish Elle se prépare à dire au revoir à ses cheveux verts emblématiques, cependant, pas avant de répondre aux haineux qui critiquent son look en disant que cela a été le début d’une nouvelle tendance pour des millions de personnes.

Hier matin, la belle chanteuse a mis à jour son compte Instagram officiel avec une histoire où elle a réprimandé ses followers et a menacé en plaisantant de retarder la sortie de sa nouvelle musique si les haineux n’arrêtaient pas de critiquer ses cheveux verts.

Et c’est qu’apparemment les admirateurs de Billie ont demandé un changement de look Depuis un certain temps, cependant, la chanteuse a répondu à quelques commentaires en notant qu’avoir les cheveux verts était en fait un signe d’amélioration de sa santé mentale.

D’accord, j’ai une histoire amusante à vous raconter, mais d’abord… arrêtez de vous moquer de moi, OMG! Je te fais un album. Je ne le lâcherai pas si vous continuez à vous moquer de mes cheveux. Tais-toi! », A déclaré le chanteur de 19 ans.

C’est ainsi que la chanteuse de “Bad Guy” a expliqué qu’elle prévoyait de retirer ses racines vertes classiques, qu’elle avait initialement réalisées en juillet 2019, avec la première de son documentaire Apple TV + “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry “le 26 février.

Comme nous l’avons mentionné ici sur Show News, le documentaire de Billie Eilish capte des moments d’adolescence de sa vie, comme obtenir son permis de conduire et admettre qu’elle dort dans le lit de ses parents parce qu’elle a peur des monstres.

Ce sera la fin de l’ère, je leur donnerai une nouvelle ère “, a déclaré Eilish sur Instagram.” J’ai des annonces à faire, j’ai des choses à sortir … laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre avec mes putains de cheveux que j’ai depuis trop longtemps ” .

La cinq fois lauréate d’un Grammy a également répondu à l’un de ses abonnés qui l’a appelée Head of Grass et lui a suggéré de changer de look:

Cela s’appelle ne plus être déprimé, s’il vous plaît, soyez heureux pour moi. “

Alors que le chanteur Billie Eilish a écrit dans un autre commentaire: “C’est la plus longue période pendant laquelle j’ai eu la même couleur de cheveux depuis l’âge de 13 ans et c’est une question de stabilité mentale et de croissance, laissez-moi tranquille.”

Notamment, RJ Cutler est directeur de production, qui offre également un regard profondément intime sur le parcours de l’adolescente alors qu’elle écrivait, enregistrait et sortait son premier album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Comme vous vous en souvenez, Billie Eilish Il a sorti son premier album studio en 2019 et l’album a remporté le Grammy de l’album de l’année et du meilleur album vocal pop.

Il ne fait aucun doute que ce 2020 a été une excellente année pour le protagoniste, qui a été couronnée artiste féminine la plus écoutée de l’année devant Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa et Halsey.

Billie Eilish depuis ses débuts en tant qu’artiste, a fait irruption dans le monde musical avec sa propre empreinte et un style très varié qui, accompagnée de son jeune âge, a surpris des millions de personnes à travers le monde et a réussi à la positionner dans un lieu de pertinence internationale.

Comme vous vous en souvenez, Billie Eilish Le pirate Baird O’Connell s’est fait connaître en tant qu’artiste à l’âge de 13 ans, à la suite du single “Ocean Eyes” sorti en 2015 sur SoundCloud et réédité avec un clip vidéo sur YouTube en 2016, à l’âge de 14 ans. ans, ce qui en a fait un phénomène viral.

En 2017, elle a publié son EP Don’t Smile at Me, produit par son frère Finneas O’Connell qui l’a accompagnée tout au long de son parcours dans le monde de la musique.

