Le 30 novembre, une interview que Billie Eilish a eue avec Vanity Fair a été partagée sur YouTube, dans laquelle elle a révélé certains détails de sa vie actuelle, y compris qu’elle s’est fait tatouer.

Ce n’est pas la première fois que l’interprète de “Bad guy” est interviewé par le célèbre magazine, ils ajoutent déjà avec ces quatre interviews, pour le rendre un peu plus intéressant pendant qu’ils l’interviewaient ils lui ont montré quelques réponses aux questions qui avaient été posées par le 2017 coïncide toujours avec la date du 18 octobre.

Billie Eilish Il a été un peu surpris de voir ses interviews passées, aujourd’hui il a 18 ans et est devenu une véritable célébrité, non seulement dans ses États-Unis natals mais aussi dans d’autres parties du monde.

Malgré le fait que les plans de cette année Billie Eilish Ils ont totalement changé, elle n’a raté aucune occasion de continuer à être créative, elle a elle-même admis qu’elle a développé encore plus de chansons, et a même travaillé aux côtés de son frère pour créer un nouvel album, elle mentionne également qu’elle a déjà 16 chansons avec lesquelles elle est travailler et dont elle se sent totalement amoureuse.

Quand elle a vu certaines des réponses qu’elle avait données dans les interviews précédentes, elle s’est sentie un peu désolée pour elle, mais il y avait des pouliches qui l’ont beaucoup émue parce que j’ai continué dans la même veine qu’il y a longtemps.

Vanity Fair a résumé les réponses de Billie Eilish aux mêmes questions au cours des quatre dernières années et a suivi l’ascension rapide de la star de 18 ans vers la célébrité pop. De la victoire de cinq Grammy Awards à l’adoption de son nouveau chien, Shark, voyez à quel point la vie de Billie a changé en 2020 », dans la description de la vidéo.

Si vous souhaitez voir la vidéo divertissante de l’interview partagée par la chaîne Feria de la Vanidad, le 30 novembre nous vous la montrerons tout de suite:

Quelque chose qu’ils ont demandé Billie Eilish qu’elle avait aujourd’hui et pas l’année dernière, c’était son nouvel animal de compagnie, elle dit que c’est son fils, son nom est “Shark”, elle a également ajouté qu’elle avait fait un tatouage mais il était probable que personne ne le verrait jamais, la connaissant par le fait qu’elle ne l’a pas fait montrer votre peau est sûr d’être le cas, mais ses adeptes étaient à la recherche de plus d’informations à ce sujet.

L’un des commentaires qu’elle a mentionné l’année dernière dans l’interview avec Vanity Fair est qu’elle voulait avoir du temps libre pour elle-même, elle a mentionné que ce serait bien pendant au moins 100 jours, en entendant ses mots, elle a commencé à rire, la seule chose qu’elle pouvait commenter était ” Êtes-vous déjà heureux, le vouliez-vous? “

Même si COVID-19 a emporté beaucoup de bonnes choses de sa carrière, elle a utilisé ce temps pour se détendre, créer plus de musique et se concentrer dessus.

2017: ne s’attendait pas à sa renommée, naïf 2018: ne savait pas comment gérer la célébrité, confus 2019: acceptait sa position et son pouvoir, sage 2020: reconnaissant pour le processus, authentique, “a partagé Ace Kim un internaute.

Billie EIlish a dit qu’elle manquait beaucoup de pouvoir donner des spectacles, elle dit que c’est quelque chose dans laquelle elle est vraiment douée et peut-être s’éloigner un peu pendant ces mois peut-être que cela a un peu affecté sa confiance en elle, elle dit qu’elle pourrait continuer à le faire jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix ans ( Il l’a mentionné au début de l’entretien).

Le processus de sa renommée lui a apporté pas mal de bonnes choses, et peut-être très peu de mauvaises choses avec lesquelles Billie Eilish, a réussi à faire face, notamment en raison du fait qu’à 18 ans seulement, elle est beaucoup plus mature que les autres adultes qui ont deux fois son âge.

