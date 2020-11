Billie Eilish révèle l’un de ses plus grands traumatismes d’enfance | AP

Chanteur et compositeur américain Billie Eilish Il a révélé publiquement l’une des plus grandes peurs de son enfance auxquelles beaucoup n’avaient peut-être même pas pensé, car il a rarement révélé des choses aussi personnelles sur sa vie.

Il ne fait aucun doute que Billie Eilish fait partie de ces célébrités qui nous surprennent chaque jour avec quelque chose de nouveau, et ce non seulement parce que sa musique et son style sont différents, mais parce que les confessions de l’artiste sont toujours assez étranges.

Il y a quelques mois le chanteur a fait une interview pour The Noisey Questionnaire of Life with Vice et c’est là que l’interprète de “Bad guy” révélé divers détails sur son personnalité qui n’ont laissé personne indifférent.

Dans la même interview, Billie a parlé de ses phobies et passions, ainsi que de ses artistes préférés et de ceux qu’elle n’aime pas du tout, en fait, au cours d’une de ces confessions, l’artiste a assuré que tout au long de son enfance, Eminem avait été la raison de certains de ses cauchemars.

Drake, Eminem ou Childish Gambino?

C’était l’une des questions posées à Billie lors de l’entretien, avoir à choisir l’un des trois artistes auxquels sa réponse a assez surpris tout le monde.

L’artiste de 18 ans n’a à aucun moment hésité et a choisi Gambino et a continué par la suite avec la confession quelque peu controversée.

Je dois dire Childish Gambino, un milliard de pour cent. “

Puis elle a révélé qu’elle n’avait jamais été fan du célèbre rappeur Eminem, également connu sous le nom de Slim Shady, puisqu’il représentait l’une de ses pires rumeurs d’enfance.

J’ai eu peur de lui toute ma vie, il m’a fait peur, il m’a beaucoup fait peur », a-t-il déclaré à propos du rappeur.

En outre, il a révélé que le choix de Gambino était parce que l’artiste l’avait créé, puisqu’il le considérait avec un type de Dieu.

Childish Gambino m’a créé. Je ne sais même pas, c’est fou. Gambino est un dieu que vous ne pouvez même pas le lister avec d’autres personnes », a-t-il déclaré.

Sans aucun doute Billie Eilish Elle attire toujours l’attention avec ses cheveux colorés, son attitude unique et assez rebelle et à seulement 18 ans, cette belle chanteuse a réalisé ce que beaucoup d’autres artistes mettent même plusieurs décennies, il ne fait aucun doute qu’elle a un talent naturel indéniable.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Comme vous vous en souvenez peut-être, lors du gala des Grammys de l’année dernière, l’interprète de “Lovely” a reçu 4 statuettes le même soir, ce qui s’est produit dans toute l’histoire des récompenses, car elle est la seule femme à avoir réussi à rassembler ce nombre de récompenses en un seul gala.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, c’est cette même année que la célèbre femme a vendu plus d’albums à travers le monde, rassemblant environ 4 millions et demi d’exemplaires de ses productions de disques.

En fait, ce n’est qu’avec son premier album qu’elle a fait une tournée mondiale, qui a duré plusieurs mois, qui a malheureusement été suspendue en raison de la contingence de santé mondiale, cependant, Billie était toujours accompagnée de son fidèle frère aîné et producteur, Finneas O «Connell.

D’autre part, l’auteur-compositeur-interprète Billie Eilish Il a récemment sorti son dernier clip pour la chanson “Par conséquent je suis” où il a fait quelque chose auquel personne ne s’attendait sûrement, un twerk comme jamais auparavant.

“Donc je suis” et il devient rapidement l’un des favoris du moment comme prévu et quelques jours après sa création, il a partagé à travers ses réseaux la vidéo des coulisses du making-of de “Donc je suis” et comprend une danse sexy tout en traînant avec une partie de son équipe de production.

Cela peut vous intéresser: des curiosités de Billie Eilish que peu de fans connaissaient peut-être