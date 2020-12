Billie Eilish révèle que ses cheveux verts sont un signe de stabilité mentale | AP

Le célèbre chanteur et compositeur américain Billie Eilish Il a surpris ses followers sur les réseaux sociaux après être apparu sur son compte Instagram officiel pour parler de la couleur de ses cheveux, chose à laquelle très peu ou peut-être personne ne s’attendait, car il a même précisé qu’il allait bientôt dire au revoir.

Il ne fait aucun doute que les racines vertes de Billie Eilish sont une partie emblématique de son look, et elle a porté la couleur pendant un certain temps, mais elle a été constamment moquée par les fans.

En fait, l’un de ses followers a commenté dans l’une de ses publications sur son compte Instagram officiel, écrivant que son tête d’herbe a besoin d’une nouvelle couleur.

Cependant, le chanteur Billlie Eilish a répondu en écrivant: “Cela s’appelle ne plus être déprimé, s’il vous plaît soyez heureux pour moi.”

Puis le chanteur de “Bad Guy” a également commenté: “C’est la plus longue fois que j’ai la même couleur de cheveux depuis l’âge de 13 ans et c’est à peu près stabilité mentale, laissez-moi tranquille lsjdkksjdjs “.

Cependant, prenant les mauvais commentaires de bonne humeur, Billie Eilish s’est tournée vers ses histoires Instagram pour répondre de manière adéquate et humoristique aux taquineries sur ses cheveux verts.

Les gars arrêtent de se moquer de moi oh mon Dieu! Je fais un putain d’album pour vous les gars! Je ne le posterai pas s’ils continuent à se moquer de mes cheveux », a-t-il commenté.

Mais le chanteur a également révélé que bien qu’ils soient les plus longs à avoir une couleur de cheveux, les racines vertes ne seront malheureusement pas là pour toujours.

Je le changerai après la sortie du documentaire. Ce sera la fin d’une époque, je vais vous donner une nouvelle ère … J’ai des annonces à faire, j’ai des choses à publier », a poursuivi Eilish.

Voilà comment pour le moment, Billie Eilish Il a demandé en plaisantant à ses millions de fans de fermer la bouche sur ses cheveux.

Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre avec mes fichus cheveux que j’ai depuis trop longtemps, d’accord? “

Il convient de mentionner que le documentaire auquel Eilish fait référence est le documentaire Apple TV qui sortira en février 2021 et qui suit sa vie alors qu’elle crée son premier album, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go? “.

Le documentaire, intitulé «Billie Eilish: Le monde est un peu flou», est réalisé par le réalisateur de documentaires primé aux Emmy Awards RJ Cutler et mettra également en vedette le frère d’Eilish, Finneas O’Connell.

Ce nouveau et incroyable film documentaire raconte l’histoire vraie de l’ascension de l’auteur-compositeur-interprète de 18 ans.

Le documentaire propose un regard en profondeur sur les expériences de la chanteuse sur la route, sur des milliers de scènes à travers le monde et aussi à la maison, où elle écrit et enregistre son premier album When We All Go To Sleep Where Do We Go?.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le premier album de Eilish Il est sorti en 2019 et en janvier 2020, il a remporté les prix du meilleur nouvel artiste, album de l’année, album de l’année, chanson de l’année et meilleur album vocal pop, lors de la 62e édition des Grammy Awards.

Il est à noter que Billie Eilish Pirate Baird O’Connell gagnait en renommée en tant qu’artiste à l’âge de 13 ans, grâce au single “Ocean Eyes” qui a été publié en 2015 sur SoundCloud et est sorti à nouveau avec un clip vidéo sur YouTube en 2016. , à l’âge de 14 ans, ce qui en a fait un phénomène viral.

Puis en 2017, il sort son EP Don’t Smile at Me, également produit par son frère Finneas O’Connell.

