Billie Eilish révèle qu'elle dort toujours dans le lit de ses parents

Croyez-le ou non, il semble que le chanteur et compositeur américain à succès Billie Eilish il dort encore au lit avec ses parents depuis peur aux monstres, c’est vrai, ce qui peut sembler absurde, c’est une grande peur avec laquelle la belle chanteuse pourrait continuer à vivre.

Et c’est que bien que Billie Eilish soit actuellement la plus grande star de la musique, il semble qu’elle continue de souffrir de certaines terreurs nocturnes.

La chanteuse Billie Eilish a été encouragée à suivre les traces d’autres célébrités de la musique telles que Taylor Swift ou Shawn Mendes en enregistrant la sienne. film documentaire, dans son cas en collaboration avec la plateforme Apple TV +, pour raconter son histoire de l’enfance à son ascension vers la gloire à l’adolescence.

“Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” sera présenté en première l’année prochaine sur le service de streaming et dans certains cinémas, et devrait révéler des détails jusqu’alors inconnus sur sa vie.

Cependant, pour le moment, le dernier aperçu promotionnel qui a été partagé sur la célèbre plateforme YouTube montre la jeune fille de 18 ans allongée et regardant son téléphone portable tout en expliquant qu’elle dort souvent dans son lit. Parents, puisque c’est la seule façon de m’endormir.

Je dors ici parce que les monstres de ma chambre me font peur », a révélé la chanteuse, qui souffre d’insomnie et de terreurs nocturnes.

Il est important de mentionner que Billie il a souffert d’au moins trois épisodes de paralysie du sommeil au cours de la dernière année et fait aussi très souvent des cauchemars.

En fait, à une occasion, elle s’est endormie debout dans un avion à cause de sa fatigue, et rien ne la rend plus envieuse que la capacité de certains de ses amis à se coucher et à quitter l’esprit. en blanc.

Billie Eilish: Le monde est un peu flou – BANDE-ANNONCE OFFICIELLE », a écrit Billie dans le post.

L’avance n’a été partagée qu’hier et jusqu’à présent, elle compte plus de 150000 vues sur la plate-forme, sur son compte Instagram officiel, où bien sûr il l’a également partagée BillieJusqu’à présent, il a plus de 6 millions de vues et d’innombrables commentaires de ses abonnés.

Nous allons pleurer “,” “Vous devez être bien parce que vous êtes la raison pour laquelle je vais bien, d’accord?” BYEEEEE ATTAQUE AU CŒUR PLEURER SEUL UGHHHHH “,” Qui sanglote avec moi “,” S’il te plaît, qui t’a fait pleurer, je veux parler “, sont quelques-uns des nombreux commentaires qu’il a reçus.

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell s’est fait connaître en tant qu’artiste alors qu’elle n’avait que 13 ans, après le single “Ocean Eyes” sorti en 2015 sur SoundCloud et réédité avec un clip vidéo sur YouTube en 2016 quand elle Elle avait 14 ans, ce qui en a fait un phénomène viral.

Son premier album studio, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Est sorti le 29 mars 2019 et selon la RIAA, il a réalisé deux chansons platinées tout au long de sa carrière: “Ocean Eyes “et” Lovely “, ce dernier mettant en vedette Khalid, et sept singles disque d’or.

L’album a remporté le Grammy de l’album de l’année et du meilleur album pop vocal aux prix 2020, et Eilish a remporté le prix du meilleur nouvel artiste et son hit “Bad Guy” a remporté la chanson et le disque de l’année.

