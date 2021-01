Billie Eilish révèle que ses plus grands fans secrets sont inquiets! | AP

La chanteuse Billie Eilish Il voulait ouvrir son cœur avec ses millions d’adeptes et a révélé son plus grand secret, quelque chose qui a également beaucoup inquiété beaucoup, car il semble qu’il a dû vivre avec toute sa vie.

Une fois de plus, Billie Eilish fait à nouveau des nouvelles après avoir avoué son plus grand secret, quelque chose qu’elle portait depuis son plus jeune âge et que beaucoup de ses fans ignoraient apparemment.

Et la réalité est que nous gardons tous toujours un secret, quelque chose dont même les célébrités les plus reconnues au monde ne sont pas exemptes.

C’est comme ça qu’à cette occasion, l’interprète de “Bad guy” revient parler dans le monde du divertissement après avoir avoué quel est le problème avec lequel il a toujours vécu, cependant, il est important de souligner que je l’ai déjà avoué un an.

Dans une interview, Billie a fait savoir que la dépression est quelque chose qu’il a vécu toute sa vie, et c’est ainsi qu’il a parlé du syndrome de Tourette et de son expérience avec cette maladie, qui se caractérise par une profonde tristesse.

J’ai grandi avec. C’est bizarre parce que ça fait partie de qui je suis toute ma vie », a déclaré le chanteur.

Et concernant ses rêves, le thème qui l’a aidé à créer son premier album “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?”, Il a exprimé qu’il y a beaucoup de choses qu’il ne peut toujours pas différencier entre ses rêves et la réalité.

Il est à noter que la jeune artiste, depuis qu’elle a gagné en popularité, a toujours fait l’objet de ridicules sur les réseaux sociaux, où les internautes faisaient des mèmes avec son image, à cause de sa façon de s’habiller.

Cependant, pour elle dans ses tenues, elle trouve une façon amusante de s’exprimer, en plus, c’est quelque chose qui l’identifie et la distingue de nombreux artistes.

Et la vérité est que Billie enfreint toutes les règles de style sur scène avec ses tenues urbaines et garçon manqué, car si sa musique est toujours un succès, son esthétique assure une révolution.

A présent, tout le monde sait pourquoi le nom de Billie Eilish Il est partout, car c’est la dernière superstar du millénaire et se déplace à travers les réseaux sociaux comme un poisson dans l’eau et a même son propre filtre sur Instagram et avec une personnalité qui lui est propre comme thèmes.

J’aime choisir des vêtements en dehors de ma zone de confort. Je veux m’habiller de telle manière que si j’étais dans une pièce pleine de gens en vêtements normaux, j’aimerais dire: «Oh, je parie que tout le monde me regarde. Je veux me sentir comme ça. C’est mon style “

Pulls molletonnés et pantalons surdimensionnés, couleurs fluo, imprimés audacieux, accessoires audacieux et décalés et baskets presque toujours en édition limitée.

La chanteuse choisit la plupart des vêtements de style masculin et maintient une esthétique aux accents urbains, punk et garçon manqué qui sont très peu conventionnels.

Il ne fait aucun doute que Billie Eilish est l’artiste vedette de cette année, mais pas seulement à cause de sa musique, mais aussi à cause de sa façon de s’habiller.

La chanteuse de 19 ans possède l’une des garde-robes les plus uniques du monde musical, des tenues monochromes à la combinaison de vêtements Gucci de la tête aux pieds, en passant par un costume Louis Vuitton qui couvre absolument tout sauf son visage. Billie elle n’hésite pas à expérimenter la mode.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, son style se distingue par le fait de toujours porter des vêtements amples, des costumes très larges pour son corps qui englobent le bizarre et le différent.

Personne ne peut avoir d’opinion parce qu’il n’a pas vu ce qu’il y a en dessous. Personne ne peut dire: “elle est maigre ou grosse”, elle n’est ni maigre ni grosse “”, elle a le fond plat “”, elle a le fond gras “. Personne ne peut dire quoi que ce soit parce qu’il ne sait pas. “

