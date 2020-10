L’ancienne star du tennis Billie Jean King a signé pour raconter une série documentaire à venir sur le sport féminin. La série se concentrera sur les inégalités salariales, la maternité, les droits LGBTQ +, l’intersectionnalité et la diversité. Elle s’associera à Glamour, Condé Nast Entertainment et Little Monster Films pour créer le projet.

La série se concentrera sur l’Original 9, ainsi que sur d’autres problèmes auxquels les athlètes féminines ont été confrontées et continuent de faire face chaque année. Par exemple, l’équipe nationale féminine des États-Unis qui a remporté la Coupe du monde 2019 a poursuivi cette conversation en intentant une action en justice contre la Fédération américaine de football. Les lauréats des Oscars Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin (Free Solo) produiront la série en plusieurs parties tandis que WME achètera le projet.

“Nous avons fait des progrès en matière d’égalité salariale dans et hors du sport, mais il reste encore beaucoup à faire pour les générations futures”, a déclaré King, par date limite. «Les gens doivent investir dans les femmes – et je ne parle pas seulement des femmes qui investissent dans les femmes, je veux dire tout le monde. Je suis ravi de m’associer à Glamour pour porter ces questions vitales à un public plus large.

Selon Deadline, la genèse des docuseries était une histoire de couverture Glamour sur King et ses meilleures homologues féminines. Connus sous le nom de Original 9, ils ont tenté de combler l’écart de rémunération entre eux et les joueurs de tennis masculins. Ce groupe comprenait King, Rosie Casals, Nancy Richey, Julie Heldman, Valerie Ziegenfuss, Judy Tegart Dalton, Kerry Melville Reid, Peaches Bartkowicz et Kristy Pigeon. The Original 9 a lancé sa propre tournée et a trouvé suffisamment de sponsors pour fournir un prix sans précédent de 100 000 $ – une augmentation importante par rapport aux 5 000 $ qui constituaient auparavant la cagnotte du tennis féminin.

La rédactrice en chef de Glamour, Samantha Barry, a parlé du projet et a déclaré qu’après la “longue histoire du magazine de défendre nos héros sportifs féminins et d’exiger leur égalité de rémunération, nous nous engageons dans notre première série documentaire de longue durée retraçant ce combat historique. sont également toutes des femmes – et cette incroyable narration a le pouvoir de remodeler tout notre avenir. “

Chai Vasarhelyi de Little Monster Films a également parlé du projet et a déclaré: “Nous sommes passionnés par la mise en lumière de voix nouvelles et inouïes parmi les athlètes féminines, et cette série avec Glamour et le légendaire Billie Jean capturera ces histoires axées sur les personnages. Sur le terrain , nous voyons de plus en plus d’équipes unies dans leur activisme. Le moment est venu pour ce projet, car la relation entre nos sports et nos conversations politiques au sens large est à un niveau record. “