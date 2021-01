T

voici un sentiment d’attente renouvelé autour des Bills de Buffalo alors qu’ils se dirigent vers les séries éliminatoires de la NFL après leur meilleure saison depuis une génération.

La dernière fois que Buffalo a terminé la campagne avec un dossier de 13-3, c’était en 1991, quand ils sont allés jusqu’au Super Bowl, qui faisait partie d’une série de quatre apparitions successives dans le plus grand match du football américain. C’était une course qui, tristement célèbre, a donné quatre défaites.

1991 a également été l’année de la naissance de Christian Wade, et pendant une grande partie de sa vie, les projets de loi ont été de peu d’importance car il a poursuivi et réalisé son rêve de jouer au rugby en Angleterre.

Cependant, après avoir pris la décision de changer de sport et de rejoindre le parcours des joueurs internationaux de la NFL en 2019, Wade a passé les deux dernières saisons en tant que membre de l’équipe d’entraînement des Bills, ce qui signifie qu’il est pleinement intégré à l’entraînement quotidien de l’équipe. et routine, bien que non éligible pour figurer dans des matchs compétitifs.

Rares sont alors ceux qui ont eu un meilleur aperçu de la croissance de l’équipe sous la direction de l’entraîneur-chef Sean McDermott, qui a déjà mené les Bills à leur premier titre de l’AFC Est depuis 1995 et les emmène maintenant dans le match du week-end Super Wild Card de samedi contre les Colts d’Indianapolis avec véritables aspirations du Super Bowl.

«Je sais que lorsque l’entraîneur est arrivé, il voulait créer sa propre culture, créer une nouvelle identité pour les Bills», explique Wade. «De toute évidence, historiquement, nous avons remporté les divisions et les championnats, mais nous sommes à sec depuis 25 ans.

«Il a été en mesure de créer un environnement de coaching axé sur l’amélioration. Chaque jour, nous parlons de calibre des séries éliminatoires et, une fois que nous avons fait les éliminatoires, de calibre de championnat.

«Il a travaillé avec le directeur général et les propriétaires pour sélectionner chaque personne dans le bâtiment. Il dit que ce sont les gens qui font l’équipe plutôt que le talent ou la capacité.

“Il est sérieux pour s’assurer que nous excellons en tant que joueurs, mais avant tout, il veut juste que nous excellions en tant que personnes.”

Cela dit, McDermott n’hésite pas à tester les prouesses sportives de ses joueurs d’une manière à laquelle ils pourraient ne pas s’attendre.

«Nous avons des fusillades», explique Wade. «Nous avons une réunion d’équipe et [he’ll say]: «D’accord, qui vient? Qui est le meilleur tireur?

«Nous ferons des lancers francs à partir de la ligne de faute et ensuite, s’ils réussissent, il éliminera la rencontre à cinq minutes.

«Chaque fois que je monte, c’est comme:” Il ne joue pas au basket, ils ne jouent pas en Angleterre “. Je suis monté et j’ai coulé mon lancer franc!

En plus de découvrir l’aptitude de Wade pour un troisième sport, l’une des plus belles réalisations de McDermott à ce jour a été son travail dans le développement du quart Josh Allen, qui a été repêché en 2018 et cette année a remporté sa première sélection au Pro-Bowl après avoir lancé 37 touchés et plus de 4500. mètres.

«Je pense que les gens oublient que c’est sa troisième année dans la ligue», dit Wade. «Il est encore très jeune.

«Il travaille sur lui-même et s’améliore de plus en plus, prend vraiment son sens et réalise son potentiel.

«Je sens que la différence entre l’année dernière, cette année, n’est que sa prise de décision. Il a définitivement prouvé au monde qu’il pouvait jouer à ce jeu à un niveau élevé.

Comme pour son entraîneur, Wade dit qu’il y a un côté détendu à Allen qui fait la lumière de la pression qu’il pourrait ressentir en tant que visage de 24 ans de la franchise à l’approche des séries éliminatoires.

«Nos fiancés sont les meilleurs amis et c’est un gars cool», explique Wade. «Si vous ne saviez pas qu’il était comme un hotshot, le candidat MVP, vous ne sauriez pas qu’il était qui il est, parce qu’il est tellement terre à terre. C’est un peu un farceur. Il dit toujours des blagues différentes.

«Il ressemble un peu à ce que je suis, il fait le tour des gens pour m’amuser.

“Il aime ses blagues grossières, donc je ne peux pas vraiment en dire!”

La préparation du début des séries éliminatoires de la NFL a été éclipsée aux États-Unis par les scènes remarquables à Washington DC plus tôt cette semaine, lorsqu’une foule de partisans de Donald Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole alors que le Congrès était en train d’approuver les élections de novembre. résultat.

Wade est peut-être un outsider, mais la signification historique des événements de mercredi n’est pas perdue, la saison entière s’étant déroulée dans le contexte d’une période de division tumultueuse aux États-Unis.

«Je ne sais pas à quand remonte la dernière fois qu’une telle chose s’est produite», ajoute Wade. «Vous pouvez imaginer, tout le monde est juste choqué. Ce n’est pas suffisant pour que ce truc se produise.

«Nous avons parlé d’autres questions d’égalité tout au long de la saison, vous savez, comme ce qui s’est passé avec George Floyd.

«Nous avons eu nos discussions, parlant ouvertement de ce que nous ressentons par rapport à ce qui se passe et de ce que nous allons faire en tant qu’équipe pour aller de l’avant.

«Il ne nous reste plus qu’à trouver comment nous pouvons améliorer les choses et en arriver à ce stade où tout le monde est égal à tous les niveaux.»

