Au cas où vous l’auriez manqué, l’acteur Sam Elliott a prêté sa voix à une publicité de campagne de Joe Biden, approuvant l’ancien vice-président avant les élections du 3 novembre. La publicité, qui mettait en vedette l’acteur expliquant pourquoi Biden est le meilleur choix pour tous les Américains, a été diffusée mardi soir lors du premier match des World Series. De nombreux Américains des deux côtés de l’allée ont ensuite parlé de l’annonce, partageant leurs réflexions sur l’approbation par Elliott de Biden. Sur Twitter, l’acteur Billy Baldwin a même abordé le sujet, écrivant que l’annonce montre qu’Elliot «rend le monde meilleur».

Baldwin semble non seulement être d’accord avec la décision d’Elliott de prêter sa voix à l’annonce politique, mais il semble également être un partisan de la campagne de Biden. Mardi, Baldwin a répondu à l’annonce, que Biden a publiée sur son compte Twitter. Il n’avait que des choses gentilles à dire sur Elliott, dont il a écrit qu’il était un “acteur incroyable” et un “être humain incroyable”. L’acteur a également noté que la star de Road House est l’une des meilleures de l’industrie du divertissement à produire du contenu de voix off. Baldwin a terminé son message en encourageant ses partisans à écouter l’annonce et la voix d’Elliott.

Merde … #SamElliott rend juste le monde meilleur. Acteur incroyable, être humain incroyable, beau comme l’enfer… et le meilleur type de voix off du secteur. Écoutez… 👇👇👇 # BidenHarris2020 https://t.co/rjNgCqwS72 – Billy Baldwin (@BillyBaldwin) 21 octobre 2020

Dans l’annonce, Elliott a énuméré les raisons pour lesquelles les Américains devraient voter pour Biden lors de la prochaine élection présidentielle. “Il n’y a qu’une seule Amérique”, dit l’acteur dans le clip, avec sa voix retentissante qui donne une dose supplémentaire de force au message de la publicité. Pendant qu’il parlait, des images clignotant à l’écran montrent des membres du public américain, y compris des jeunes hommes et femmes et des vétérans. “Pas de rivières démocrates. Pas de montagnes républicaines. Juste cette grande terre, et tout ce qui est possible dessus avec un nouveau départ. Des remèdes que nous pourrions trouver. Des avenirs que nous pouvons façonner. Travailler pour récompenser. Dignité à protéger. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire , si nous choisissons de nous attaquer aux problèmes, et non les uns des autres. Et de choisir un président qui fait de notre mieux. Joe Biden n’a pas besoin que tout le monde dans ce pays soit toujours d’accord. Juste pour convenir que nous aimons tous ce pays, et partez de Là.”