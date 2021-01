La star d’Alaskan Bush People, Billy Brown, serait en mauvaise santé après avoir défié les ordres du médecin. Le patriarche de la famille Brown, âgé de 68 ans, a insisté pour vivre à une altitude élevée, ce qui, selon ses médecins, serait mauvais pour sa santé. Brown aurait dit à sa famille qu’il avait maintenant des problèmes cardiaques, a rapporté The Sun le week-end dernier.

Brown, qui a été dans et hors de l’hôpital ces dernières années, a du mal à respirer lorsqu’il vit au-dessus du niveau de la mer. Il a toujours supposé que ses problèmes étaient dus à ses poumons, mais on lui a diagnostiqué un grave problème cardiaque lors de sa dernière alerte d’urgence, rapporte The Sun. Dans des scènes passées sur Alaskan Bush People, Brown et sa femme, Ami Brown, ont dit à leurs enfants que la santé de Brown ne s’améliorait pas.

Même si bouger pouvait l’aider, Billy a dit qu’il préférait vivre sur une montagne qu’ailleurs. Les enfants Brown ont réussi à convaincre leurs parents de déplacer leur caravane plus bas dans la montagne pour l’aider un peu. Avant qu’il ne rentre de l’hôpital, les enfants ont déplacé la caravane en bas de la montagne avant la diffusion de la dernière saison d’Alaskan Bush People.

Les problèmes de santé de Brown ont été relatés dans l’émission dans le passé. En mars 2019, Brown s’est effondré lorsqu’il a essayé de quitter leur camping-car. Il avait du mal à respirer et les enfants bruns pensaient qu’il avait peut-être contracté une pneumonie. Au cours d’une intervention chirurgicale de sept heures, les médecins ont prélevé une livre de liquide dans l’un de ses poumons.

En septembre 2019, le fils de Brown, Bear Brown, a déclaré aux fans dans une vidéo Instagram que son père faisait face à une autre opération majeure. “Hé tout le monde! Je pensais que vous aviez dit savoir! Nous avons dû ramener papa à l’hôpital, on dirait qu’ils veulent l’admettre et il pourrait avoir besoin d’une opération chirurgicale majeure”, a déclaré Bear à l’époque. Quelques semaines plus tard, Bear a partagé une photo de Brown avec son petit-fils, Elijah, Noah Brown et le fils de Rhain Alisha. “Faire mieux! Avec le meilleur type de médecine! Un petit-bébé”, a écrit Bear.

À l’époque, les problèmes de santé de Brown n’étaient pas clairs. Il est apparu dans la dernière saison de Alaskan Bush People, qui s’est concentrée sur les effets des incendies de forêt de l’été dernier et de la pandémie de coronavirus sur leur propriété à Washington. En octobre, les Browns ont été évacués de leur domicile en raison des incendies. “C’était vraiment fou – beaucoup de choses se sont passées. … Nous sommes actuellement encore évacués”, a déclaré Bird Brown à PopCulture à l’époque. Rain Brown a déclaré qu’ils “avaient certainement subi des dégâts, mais que tout espoir n’était pas perdu … Il est temps de rester ensemble”.