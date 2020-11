Alors que la star de l’Alaskan Bush People, Ami Brown, recevait un traitement contre le cancer en 2017, la famille Brown aurait vécu dans un manoir de Beverly Hills avec un prix de 2,7 millions de dollars. C’était un contraste frappant avec le style de vie qu’ils menaient en Alaska. Après le cancer de Brown est entré en rémission en 2018, la famille a déménagé de l’Alaska à Washington, où ils ont établi une nouvelle ferme.

En octobre 2017, Radar Online a publié des photos de la maison de Bush à Beverly Hills, qui comprenait cinq chambres, quatre salles de bains, une suite principale, un jacuzzi et une piscine creusée. La maison de 3382 pieds carrés a été construite en 1976 dans la région de Beverly Glen et à quelques minutes du centre médical de l’UCLA, où Brown était soigné. La maison dispose de 14 chambres et d’une cuisine avec parquet.

Les Browns n’ont pas caché le fait qu’ils ont déménagé en Californie. La plus jeune fille d’Ami et Billy Brown, Rain Brown, a partagé plusieurs photos sur Instagram depuis la maison. Sur une photo, Rain a posé à côté de la piscine. Une autre photo montre Rain en train de prendre des photos à l’extérieur. «La nature est l’un des plus beaux cadeaux de la vie, quel meilleur moment pour capturer sa beauté que maintenant», écrivait-elle à l’époque.

En janvier 2018, Ami a dit à PEOPLE que son cancer du poumon était en rémission, mais que la famille avait choisi de quitter l’Alaska afin qu’elle puisse être plus proche de ses médecins. Ils ont acheté une propriété de 435 acres dans les montagnes North Cascade, où leur série à succès Discovery Channel est toujours filmée. «Je dois y aller tous les trois mois maintenant pour le reste de ma vie et être scanné pour voir si c’est de retour ou non. Cela fera partie de ma vie pour toujours. Mais je veux encourager les gens à profiter de chaque instant et à marcher à chaque instant avec Dieu parce qu’il sait de quoi il s’agit », expliquait Ami à l’époque. “N’abandonnez jamais la foi.”

La famille Brown a connu une année 2020 difficile, car leur maison à Washington a été touchée par des incendies de forêt alors qu’ils étaient en quarantaine ensemble pendant la pandémie de coronavirus. Dans une interview accordée à PopCulture en octobre, Bird Brown a déclaré que la famille était «actuellement encore évacuée» après que leurs maisons aient été endommagées. Elle a déclaré que le calendrier de leur retour était “à peu près dans l’air”. Rain a déclaré que la famille n’avait pas perdu tout espoir, ajoutant qu’il était maintenant temps de “rester ensemble”. La famille s’accroche avec “beaucoup de câlins, beaucoup de conversations, d’être là les uns pour les autres et de rester ensemble”, a ajouté Rain.

Ami et Billy “tiennent bon – la qualité de l’air est un facteur important pour mon père”, a déclaré Rain, faisant référence aux problèmes respiratoires de son père. Les deux passent leurs journées avec “beaucoup d’amour et beaucoup d’oxygène”, dit-elle. «J’ai l’impression qu’ils sont toujours les ancres», a déclaré Bird à propos de leurs parents. “Ils nous assurent toujours que tout ira bien, même si nous voulons leur assurer que tout va bien.”