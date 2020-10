Billy Joe Shaver, chanteur country, a perdu la vie | AP

Il semble que les malheurs qui ont couru tout au long de cette année 2020 ne se soient pas arrêtés, et c’est que récemment une autre des sommités des États-Unis le célèbre auteur-compositeur-interprète de musique country Rasoir Billy Joe il a perdu la vie à 81 ans.

Chaque fois qu’une actualité de ce type est partagée, des commentaires de fans, de famille, d’amis et de collaborateurs commencent à émerger, tout le monde se joint à la douleur de la perte d’un artiste, même si c’est au moins le jour où il part, c’est l’un des syndicats les plus tristes que nous ayons rencontrés tout au long de ces mois.

Elle était une amie de Rasoir Billy Joe qui a partagé la nouvelle devant les médias avec et Nelson a assuré qu’il avait subi un accident vasculaire cérébral ce mercredi 28 octobre.

Bien que l’on sache bien que le cycle de la vie se termine jusqu’à un certain point et que l’on en est conscient, il est toujours douloureux de voir un être cher, un ami ou une célébrité que l’on admire, comme le cas récent de l’écrivain des chansons “Georgia année A Fast Train “et” Ride Me Down Easy “.

Les paroles de ses chansons ont réussi à le caractériser car il a réussi à exprimer la dure éducation qu’il avait eue dans son état natal du Texas, il est né à Corsicana en 1939.

Billy Joe Shover Il est devenu l’un des artistes Country Outlaw au début des années 1970, il a écrit pour des personnalités aussi grandes que Waylon Jennings, Willie Nelson et Bobby Bare.

Ce n’est qu’en 1968 qu’il est venu sans doute dans l’un des lieux de musique country les plus emblématiques de Nashville, et qu’il a rejoint la maison d’édition de Bobby Bare en tant qu’écrivain officiel.

Au revoir à Billy Joe Shaver, star de la country et ami proche de Harry Dean Stanton et surtout de Robert Duvall. Avec lui, il était dans Camino al cielo (réalisé par Duvall) et Una noche en el viejo México, d’Emilio Aragón. Également dans The Wendell Baker Story. Repose en paix », a partagé un internaute.

C’est grâce à Wayne Jennings que sa musique a commencé à se faire entendre partout, après avoir enregistré quelques chansons et les avoir incluses sur son album intitulé “Honky Tonk Heroes” en 1973, c’était justement cette combinaison de talents, à la fois les paroles des chansons comme interprétation, est-ce que le Musique country a commencé à être populaire et caractérise les interprètes de ce style de musique pour être non-conformistes et devenir de grandes légendes.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Bien sûr, au fil des ans, ce style de musique a un peu changé à travers ses paroles, mais il continue de maintenir l’essence du genre, c’est quelque chose qui ne peut pas être supprimé si facilement.

Tout au long de sa carrière, il a réussi à sortir 20 albums, ses débuts étant en 1973, il a été produit par Kristofferson, pour 2014 c’est dans lequel il a lancé sa dernière production, grâce à sa popularité, il est devenu l’une des personnalités les plus respectées par ses pairs. et donc considéré comme l’un des meilleurs auteurs-compositeurs de tout le Texas.

Il a eu l’opportunité de recevoir un American Music Award grâce à sa longue carrière, il a également été inclus dans le Hall of Fame pour les compositeurs de Nashville 2004 dernier.

Sur Twitter, nous pouvons trouver des commentaires sur son départ, beaucoup regrettent qu’il soit parti et se souviendront sûrement de lui pendant de nombreuses années comme l’un des plus grands représentants du pays et aussi des écrivains.

Encore une terrible nouvelle pour la musique country. Le mu3re Billy Joe Shaver, un pur-sang hors-la-loi excellent musicien incontournable de la scène texane a chanté ses chansons et ses légendes comme Elvis Presley, Johnny Cash ou Willie Nelson », a écrit l’un des internautes avec une grande tristesse.

Lisez aussi: Il a dit oui!, Gwen Stefani et Blake Shelton à deux pas du mariage