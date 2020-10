Billy Joe Shaver, un chanteur et compositeur qui a fait enregistrer son travail par des artistes tels que Willie Nelson, Johnny Cash, Kris Kristofferson, Waylon Jennings et Elvis Presley, est décédé à 81 ans, a confirmé son amie Connie Nelson à Rolling Stone. Shaver, qui est considéré comme un pionnier du pays hors-la-loi, est décédé mercredi à Waco, au Texas, des suites d’un accident vasculaire cérébral.

Shaver est né à Corsicana, au Texas en 1939 et a finalement trouvé son chemin à Nashville, où il a commencé à travailler comme auteur-compositeur. Lors d’un cercle d’écriture de chansons un soir, Jennings a aimé ce qu’il a entendu et a promis d’écouter plus de chansons de Shaver, mais quand il n’a pas suivi, Shaver a rendu visite à Jennings dans un studio d’enregistrement. «Je lui ai dit:« Si vous ne les écoutez pas, je vais vous fouetter un… juste ici devant Dieu et tout le monde »», se souvient-il à Rolling Stone en 2010. «Et j’étais prêt.

Jennings a écouté, et il était tellement fan que neuf des 10 chansons de son album classique hors-la-loi Honky Tonk Heroes ont été écrites par Shaver. Plus tard, Shaver a remporté un contrat d’enregistrement et a commencé à sortir de la musique, mais les labels avec lesquels il était plié et sa carrière solo ne pourrait jamais vraiment démarrer. Les chansons notables de Shaver incluent «Tramp on Your Street», «Live Forever» et «I’m Just an Old Chunk of Coal».

Shaver a eu un certain nombre de problèmes personnels – il a perdu deux doigts sur sa main droite dans un accident de scierie à l’âge de 21 ans, à peu près au même moment où sa mère est décédée, il a conduit sa voiture à travers la fenêtre d’un concessionnaire automobile dans les années 70 lorsque sa drogue la consommation s’est intensifiée et, en 2000, son fils et partenaire créatif Eddy est mort d’une overdose d’héroïne. Un an plus tard, il a failli mourir sur scène après avoir eu une crise cardiaque alors qu’il se produisait au Texas.

En 2007, Shaver et sa femme de l’époque, Wanda, sont entrés dans un bar de Lorena, au Texas, où Shaver a eu une altercation avec un client. Selon son témoignage, Shaver a dit que l’homme était impoli avec Wanda et a dit à Shaver de «fermer la f … Des témoins disent que les deux sont sortis et que Shaver a demandé à la victime “Où voulez-vous?” avant de lui tirer une balle dans le visage. Lors de son procès, Shaver a revendiqué la légitime défense et a été acquitté.

Il a été intronisé au Nashville Songwriters Hall of Fame en 2004 et au Texas Country Music Hall of Fame en 2006. Shaver a enregistré et tourné jusqu’à sa mort, rejoignant Tanya Tucker sur scène en janvier au Ryman Auditorium à Nashville pour chanter “I’m Juste un vieux morceau de charbon. ” Son dernier album, Long in the Tooth, est sorti en 2014 et présentait le duo de Nelson «Hard to Be an Outlaw».

S’adressant à Rolling Stone en 2014, Shaver a déclaré qu’il se considérait d’abord comme un auteur-compositeur.

«Tout le monde ne peut pas s’y consacrer. Je suis auteur-compositeur d’abord et ensuite tout ce que je fais d’autre.… J’aime vraiment divertir et j’apprécie tous les aspects de ce qui va avec, mais la chanson est comme la moins chère psychiatre il y a », dit-il. “Et j’en ai presque besoin tout le temps.”