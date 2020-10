Le 2 octobre, le président Donald Trump a annoncé que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs au COVID-19. À la lumière de cette nouvelle, Billy Ray Cyrus a adressé ses meilleurs vœux à la première dame alors qu’elle se bat contre la maladie. Mais le chanteur country a par la suite supprimé le message. Dans une série ultérieure de tweets, il a expliqué qu’il envoyait simplement des mots gentils à Melania parce qu’ils avaient auparavant partagé un moment très émouvant lorsqu’il l’avait rencontrée pour discuter du sujet de la prévention du suicide. Il a également noté que son message à propos de Melania ne servait à aucune approbation politique.

Jeudi, Cyrus a publié une photo de lui et de la première dame afin de lui souhaiter bonne chance alors qu’elle combat le coronavirus, comme l’a noté Fox News. Les deux se sont déjà rencontrés en 2019 afin de discuter de la prévention du suicide. Il a légendé la photo avec: “J’espère que vous vous sentez mieux @FLOTUS. Cette photo remonte à presque exactement un an. Merci encore pour la compassion et le temps que vous avez partagé avec le père de Channing et son ennui. [sic]”Cyrus a terminé son message en incluant quelques hashtags liés à leur réunion précédente, comme il l’a écrit,” #BeBest “et #SuicidePrevention.” Le tweet a depuis été supprimé.

Cyrus et Melania se seraient entretenus avec la famille de Channing Smith dans le cadre de la campagne anti-intimidation Be Best de la première dame. Smith est décédé par suicide à l’âge de 16 ans en septembre 2019 après la fuite de messages intimes entre lui et un autre camarade de classe masculin. Cyrus aurait joué au service commémoratif de Smith. À l’époque où Cyrus et Melania se sont rencontrés à ce sujet, la chanteuse country a publié un article sur la réunion sur Twitter et a salué son travail sur le thème de la lutte contre l’intimidation. Il a écrit: «Quel honneur de siéger avec la Première Dame à la Maison Blanche. @FLOTUS Votre sincérité était vraiment inspirante. Votre équipe et vous étiez tellement engagés envers le père et le frère en deuil de Channing et avez apporté des idées / stratégies pour rendre le monde meilleur et plus sûr pour les jeunes d’Amérique. “

Quant à savoir pourquoi Cyrus a supprimé son récent message souhaitant bonne chance à Melania, il a écrit sur Twitter que la photo qu’il avait postée avec elle n’était “pas une approbation, mais une réflexion sur un moment spécial que j’ai eu d’homme à humain avec elle au cours d’une histoire déchirante sur un jeune adolescent qui s’est suicidé après avoir été victime d’intimidation. La première dame m’a rencontré, ainsi que son père en deuil, pour discuter de la manière dont nous pouvons aider à résoudre ce problème. Nous ne nous attendions qu’à quelques minutes de son temps, mais elle a fini par nous parler pendant plus d’une heure.” Il a continué à écrire qu’elle lui demandait pourquoi cette question était si importante pour lui, ce à quoi Cyrus a répondu qu’il avait perdu son meilleur ami par suicide à l’âge de 18 ans. Le chanteur a noté qu’il avait apporté la photo de son défunt ami à la réunion et que la première dame a tenu la photo sur ses genoux pendant toute sa durée.

Dans son fil Twitter, Cyrus a continué de noter que sa photo avec Melania n’était pas une approbation politique et qu’il était en contact avec un certain nombre de présidents républicains et démocrates au fil des ans. “J’ai ressenti le besoin d’expliquer mon parcours et de le préciser; je n’approuve personne”, a conclu son fil. “J’écoute, je regarde et vous croyez mieux voter … et j’espère que vous l’êtes aussi.”