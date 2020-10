B

illy Vunipola dit que l’Angleterre ne doit pas être entraînée à jouer comme si elle participait à un festival à sept alors qu’elle tentait de remporter une grande victoire contre l’Italie lors de la phase finale des Six Nations de cette année.

De manière réaliste, l’Angleterre doit gagner par une marge confortable avec un point bonus pour garder la chaleur sur l’Irlande et la France – qui se rencontrent ensuite à Paris – dans la course à trois pour le titre. Quel que soit le résultat de l’Angleterre, l’Irlande remportera le titre si elle enregistre une victoire en points bonus.

Mais Vunipola dit que l’Angleterre ne doit pas être éloignée de son style naturel en quête de points et qu’elle doit rester stable en défense. Ce faisant, il pense que le tableau de bord prendra soin de lui-même.

En 2015, l’Angleterre devait battre la France de 26 points pour refuser à l’Irlande le titre lors du dernier match du championnat. Mais ils n’ont pu battre la France que 55-35 dans un match sauvage, tombant à un essai du titre. Vunipola a joué à ce jeu et en a tiré des leçons.

«Une chose que j’ai personnellement appris de cela, c’est que je suppose que nous sommes allés là-bas avec l’intention d’essayer de mettre des points à bord, mais je pense que nous avons laissé cela trop frénétique», a-t-il déclaré.

«Nous n’avons pas posé les bases du jeu dans les bons domaines, en nous assurant que nous essayions de les épuiser. Nous lui avons permis de devenir une sensation à sept.

Vunipola dit qu’Eddie Jones ne permettra pas à ses hommes de sortir du scénario

«Je pense que nous avons juste laissé trop de points nous échapper et je pense que cela a été l’objectif principal cette semaine – comment nous pouvons jouer notre chemin et nous assurer de faire ce que nous devons faire pour nous mettre dans une bonne position car pour le moment nous comptons sur d’autres résultats pour suivre notre chemin, donc notre plus grand accent est mis sur nous et l’équipe que nous devons jouer.

«Nous ne voulons pas que le jeu devienne un festival à 7, nous voulons jouer du bon rugby anglais et c’est une plate-forme solide pour les arrières et cela de notre part à l’avant, puis avec un peu de chance, quand le jeu se rompt un peu, nous en mettons un peu. points au tableau. »

Vunipola, qui fera sa première apparition pour l’Angleterre depuis un an, depuis la finale de la Coupe du monde, a déclaré qu’Eddie Jones ne permettrait pas à son équipe de sortir du scénario.

«Toute équipe qui a Eddie, vous n’êtes pas autorisé à prendre de l’avance sur vous-même», a-t-il déclaré. «Nous devons nous assurer que nous jouons à travers le match anglais et c’est à travers notre coup de pied arrêté et nous assurer que nous dominons et c’est notre intention. Après cela, j’espère que nous pourrons jouer et mettre quelques points au tableau.

