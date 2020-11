Farrell sait tout sur l’Angleterre. Il est le père de leur capitaine Owen, ainsi qu’un ancien joueur et entraîneur des Saracens et de l’Angleterre. Un autre ancien joueur et entraîneur anglais, Mike Catt, fait partie de son équipe.

En utilisant ces connaissances, Farrell a opté pour du poids dans son peloton et son milieu de terrain pour contrer la puissance apportée par Vunipola.

“Je pense que tout le monde ici a vu ses discours de motivation avec les Lions, et à quel point il va faire bouger les garçons, en particulier ses gars irlandais”, a déclaré Vunipola de Farrell. «Il leur donnera des informations au goutte-à-goutte toute la semaine, et nous savons qu’ils vont tirer.

«Je ne vais pas m’asseoir ici et dire que nous devons les égaler, nous voulons faire un pas en avant. Nous voulons que l’Irlande sache que nous ne prenons pas cela comme un autre match, c’est un défi énorme et énorme et un test pour nous, surtout à l’avant.

«Il sera à l’avant-garde de cela, et ils ont choisi un gros paquet. Ils veulent voir s’ils peuvent annuler les avantages de notre mêlée, de nos mauls et de notre panne, mais c’est un beau défi pour nous et qui excite beaucoup de garçons à l’avant.

Pour l’Angleterre, l’Irlande représente un énorme pas en avant par rapport à l’Italie et à la Géorgie, les équipes que l’Angleterre a battues jusqu’à présent cette saison d’automne. Vunipola dit qu’il y a une confiance tranquille dans le camp anglais, mais ils ne doivent pas se permettre de «dériver» contre «une équipe qui ne recule jamais».

«Vous pourriez ne pas le voir ou l’entendre, mais en vous promenant et la façon dont les garçons se portent, surtout aujourd’hui, vous pouvez voir qu’il y a une confiance tranquille en nous et aussi un peu de cette énergie nerveuse qui n’est jamais une mauvaise chose, ” il a dit.

«Nous voulons aller là-bas et tester l’Irlande, nous tester et savoir si nous voulons franchir cette barrière de la douleur. Pour nous surtout avec l’automne et pas de foule, il est assez facile de dériver.

«Il est donc important que nous soyons sur nos boulots et que nous y volions, ce qui est extrêmement important contre une équipe irlandaise qui a vraiment bien fait contre le Pays de Galles et les a mis sous une pression énorme et a marqué beaucoup de points. Juste à la fin, ils ont tenté un petit essai de la mêlée et ils ne lâcheront pas. Nous ne pouvons pas laisser ce jeu dériver. Nous devons aller chercher et une fois que nous sommes dans la chasse, nous devons continuer parce que ces gars-là ne reculeront jamais.