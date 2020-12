B

illy Vunipola admet qu’il trouve le rugby moderne difficile à regarder, mais espère que le retour des fans élèvera le jeu comme un spectacle offensif, comparant la situation à se montrer au sexe opposé dans la cour d’école.

Une Coupe des Nations d’automne surélevée dominée par la défense, qui se termine par une finale entre l’Angleterre et une équipe de France en sous-effectif ce week-end, a attiré les critiques des fans et des experts, qui accusent les équipes de manquer d’intention offensive et les législateurs de faire pencher la balance pouvoir trop loin en faveur des défenseurs.

“De toute évidence, c’est bien au-dessus de ma note salariale, mais je regarde beaucoup de rugby et parfois il peut être un peu difficile de rester concentré”, a déclaré Vunipola.

«Surtout lorsque vous avez votre téléphone et votre iPad et tout ce qui vous entoure. Vous vous battez également avec d’autres sports pour attirer l’attention des nouveaux fans. ”

Eddie Jones, l’entraîneur de l’Angleterre, pense que le jeu évolue par cycles et trouvera un équipement plus offensif dans les années à venir. Vunipola est d’accord.

«Comme Eddie l’a dit, nous avons eu une Coupe du monde incroyable», a-t-il déclaré. «Nous avons eu autant de téléspectateurs en termes d’interactions sociales et de vues télévisées que nous n’en avions auparavant. Le jeu ne peut pas avoir changé dans ce court laps de temps.

«Pour le moment, les équipes accordent la priorité à la victoire et à la priorité de s’occuper d’elles-mêmes, en particulier avec ce que nous traversons, avec Covid. Tout le monde doit prendre soin d’elles-mêmes. encore.

«De plus, avoir des fans là-bas est énorme parce qu’ils ajoutent à l’atmosphère. Quand les gens sont là, nous voulons les divertir. C’est un peu comme quand vous étiez plus jeune et que les filles avaient l’habitude de se présenter à l’EP et que vous vouliez toujours vous montrer. C’est un peu similaire à cela et j’espère que nous pourrons bientôt récupérer les fans.