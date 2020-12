Bindi Irwin et Chandler Powell avaient beaucoup à célébrer ce Noël, leur premier en tant que couple marié et le premier d’Irwin en tant que future maman. Irwin et Powell ont tous deux donné aux fans un aperçu de leurs vacances sur Instagram, partageant une photo du couple debout devant un petit arbre orné d’ornements et de deux bas.

Irwin tenait le chien Piggy du couple dans ses bras, tandis qu’un courlis nommé Emily se tenait au premier plan de la scène. “Joyeux Noël de notre petite famille (y compris Emily le courlis …)”, a écrit Powell avec un emoji de sapin de Noël. Emily a fait une autre apparition sur la page Instagram de Powell dans une vidéo ultérieure de l’oiseau lançant un regard vide qu’il a sous-titré: «Quand vous racontez cette blague vraiment drôle et que vous entendez, ce sont des grillons.

Irwin a partagé une photo d’une carte de Noël que le couple a reçue de la mère d’Irwin, Terri, qui disait «Bindi et Chandler et bébé». «Notre première carte de Noël familiale de ma belle maman», a écrit Irwin. “Tant d’amour.”

Irwin et Powell se sont mariés en mars après près de sept ans ensemble. Leur mariage a eu lieu au zoo d’Australie sans aucun invité en raison des restrictions australiennes sur les coronavirus. En août, le couple a annoncé qu’il attendait son premier enfant, une petite fille.

“Baby Wildlife Warrior, prévu pour 2021”, Irwin a sous-titré une photo d’elle-même et de son mari tenant une petite chemise du zoo australien. “Chandler et moi sommes fiers d’annoncer ce que nous attendons! C’est un honneur de partager ce moment spécial de notre vie avec vous.” Elle a poursuivi: “Votre soutien signifie le monde pour nous. S’il vous plaît laissez-moi savoir vos meilleurs conseils et envoyez de bonnes vibrations et des prières à notre petite chérie. Amour et lumière.”

Elle a confirmé en septembre qu’elle se préparait à accueillir une fille, en publiant une photo d’elle-même en train de serrer dans ses bras une grande tortue avec une fleur rose dans sa bouche alors que Powell s’agenouillait à côté d’eux, tenant un sonogramme.

“Petite fille, tu es notre monde”, a écrit Irwin. «Notre belle fille a maintenant à peu près la même taille qu’une jeune tortue d’Aldabra et est en aussi bonne santé que possible. Nous avons hâte de son arrivée l’année prochaine.

La semaine dernière, elle a partagé un bumpdate avec ses partisans, révélant que sa fille avait maintenant la taille d’un lézard à dos de bardeau, y compris une photo d’un lézard à dos de bardeau nommé Pinecone dans le message. “Merci pour vos adorables commentaires et votre soutien dans ce voyage remarquable”, a-t-elle déclaré aux fans.