Bindi Irwin est une fière maman. Samedi, la militante de la faune, qui attend son premier enfant avec son mari Chandler Powell, s’est rendue sur Instagram pour montrer sa bosse de bébé en pleine croissance pour la première fois depuis qu’elle a annoncé qu’elle était enceinte.

Partageant une image d’elle-même berçant sa bosse de bébé qui a été prise par sa propre mère, Terri Irwin, Irwin a dit que «sa petite fille va très bien». Le Crikey! C’est la star d’Irwins a poursuivi en révélant que “chaque fois que nous avons une échographie, elle est incroyablement énergique et toujours en mouvement.” Dans le plus pur style Irwin, elle a inclus un clin d’œil à l’amour de sa famille pour les animaux, ajoutant que sa petite fille était “maintenant à peu près de la même taille qu’un pygmée des montagnes. Trop mignon!”

Le message a recueilli de nombreuses réponses, y compris de Powell lui-même. Parmi une vague de commentaires de fans, le mari d’Irwin a déclaré que leur fille «grandissait déjà si vite et qu’elle n’était même pas encore arrivée». Y compris un emoji coeur rouge, il a ajouté: “Je t’aime, toi et notre petite fille.”

Le couple de jeunes mariés, qui s’est marié le 25 mars, a annoncé en août qu’ils attendaient. Partageant une photo tenant une petite chemise d’uniforme du zoo d’Australie, Irwin a annoncé: «Baby Wildlife Warrior, prévu pour 2021. Chandler et moi sommes fiers d’annoncer que nous attendons! C’est un honneur de partager ce moment spécial de notre vie avec vous. Bien qu’encore dans son premier trimestre à l’époque, Irwin aide elle et son mari «veulent vraiment que vous fassiez partie de notre voyage depuis le début de ce nouveau chapitre de la vie».

“Nous étions impatients de partager la nouvelle car ce magnifique petit être est devenu la partie la plus importante de notre vie. Votre soutien signifie le monde pour nous”, a-t-elle conclu. “S’il vous plaît laissez-moi savoir vos meilleurs conseils et envoyez de bonnes vibrations et des prières à notre petite chérie. Amour et lumière.”

À peine un mois plus tard, les futurs parents ont annoncé que leur tout-petit en route était une petite fille. Posant avec une tortue d’Aldabra et une image échographique, le couple s’est exclamé: “Petite fille, tu es notre monde”, et a déclaré qu’ils “ne peuvent pas attendre son arrivée l’année prochaine”.

Irwin et Powell ont commencé à se fréquenter en 2014 et ont entamé une relation à distance avant que Powell ne déménage en Australie et rejoigne l’entreprise familiale Irwin au zoo d’Australie. Il est tombé à genoux le 21ème anniversaire d’Irwin en juillet, le couple se mariant au début avril, leurs plans de mariage initiaux ayant été anticipés par la pandémie de coronavirus.