ITCOIN a finalement terminé aujourd’hui une ascension stop-start pour dépasser sa valeur record de 19 783 $ – les partisans prévoyant que la crypto-monnaie franchira désormais rapidement la barrière de 20000 $.

Le prix d’une seule unité du jeton numérique a augmenté de 8,7% pour dépasser le plus haut historique, un pic de courte durée au milieu d’une frénésie des commerçants en décembre 2017, atteignant 19857 $ juste après 15 heures GMT.

C’est le point culminant d’un rebond extraordinaire après un effondrement en dessous de 4000 $ au début de la pandémie de coronavirus en mars, les évangélistes rejetant les préoccupations de volatilité pour insister que cette fois-ci serait différente.

Antoni Trenchev, associé directeur de Nexo, a déclaré: «En mars, j’avais prédit que la CTB pourrait atteindre 50 000 dollars d’ici la fin de 2020 et maintenant, il y a de plus en plus de preuves de cette tendance à la hausse.

«Les marchés aiment les nombres ronds – Bitcoin a dépassé 16 000 $, puis 18 000 $ en quelques jours. Le prochain arrêt est de 20 000 $. “

Guy Hirsch, directeur général pour les États-Unis de la plateforme de trading eToro, a simplement déclaré: «Le moment de Bitcoin est arrivé».

Le dernier rallye a été soutenu par le mouvement général vers le risque dans les investissements mondiaux, mais également alimenté par l’acceptation croissante du grand public (Paypal l’accepte maintenant sur sa plate-forme), les approbations des célébrités et des investisseurs, son statut perçu à l’épreuve de l’inflation et le stimulus des banques centrales taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas. Fidelity Investments a lancé un fonds Bitcoin plus tôt cette année.

Pour Bitcoin et ses fans, ce jour marque une occasion mémorable dans un cycle de vie de dix ans marqué par des montées rapides et des descentes encore plus raides. Le record de décembre 2017 a été suivi d’un vertigineux crash à 70% dont il ne s’est remis que maintenant.

Cela dit, le Bitcoin reste très volatil et a affiché un mouvement quotidien moyen de 2,7% cette année, contre des fluctuations de 0,9% pour le prix de l’or – avec lequel il a maintenant été comparé comme une réserve de richesse.

Matt Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak + Co., dit qu’il pourrait atteindre 22 000 $ avant de dépasser. Il a déclaré: «Il est très peu probable que ce soit aussi important que le déclin de 2018.»

Glen Goodman, auteur de The Crypto Trader, a déclaré: «Tous les discours sur ‘Tulip Mania’ dans le boom de 2017 sont maintenant absents. Une fois que la bulle historique de la tulipe néerlandaise a éclaté, elle ne s’est jamais remise, tandis que Bitcoin a maintenant montré qu’il avait une réelle résistance. “