B

ITCOIN fonçait vers un niveau record aujourd’hui alimenté par l’acceptation croissante du grand public, son immunité perçue contre l’inflation et les appuis apparents de l’un des investisseurs les plus influents au monde et d’une star de Game of Thrones.

La crypto-monnaie a bondi de 3,5% en 24 heures pour atteindre 18650 $ (14059 £) à 15 heures GMT, sur une trajectoire pour dépasser son prix de pointe de 19783 $, fixé en décembre 2017.

Le jeton numérique – qui a une histoire de montées abruptes et de chutes plus raides – a explosé de 11901 $ depuis le 21 octobre, lorsque PayPal a annoncé qu’il autoriserait son utilisation sur leur réseau.

La ruée s’est répandue lorsque la star de Game of Thrones, Maisie Williams, a publié un sondage sur Twitter lui demandant si elle devait «aller longtemps» (bien que seulement 46,6% aient dit «oui»).

Le Bitcoin est maintenant en hausse de plus de 160% cette année, après avoir augmenté régulièrement depuis mars, date à laquelle il a été réduit par la pandémie. Cela a mis fin à une reprise progressive après le crash qui a suivi le sommet alimenté par les investisseurs de détail en 2017.

Les analystes disent qu’il est maintenant recherché par les investisseurs comme une couverture contre les hausses d’inflation qui pourraient suivre les dépenses publiques massives aux États-Unis et dans le monde pour soutenir les économies dévastées par Covid-19.

L’offre de Bitcoin est plafonnée à 21 millions, et selon les rapports de cette semaine, il ne reste qu’environ 3,4 millions encore disponibles pour être échangés: le reste est enfermé dans des “ portefeuilles ” dormants. Surtout, étant donné son existence dans une chaîne de blocs mondiale d’ordinateurs liés peer-to-peer, aucune banque centrale ou gouvernement ne peut imprimer davantage.

Une bosse supplémentaire est survenue aujourd’hui lorsque Rick Rieder, directeur des investissements des titres à revenu fixe mondiaux chez le gestionnaire d’actifs BlackRock, a déclaré à CNBC: «Est-ce que je pense que c’est un mécanisme durable qui pourrait remplacer l’or dans une large mesure? Ouais, je fais, parce que c’est tellement plus fonctionnel que de passer une barre d’or.

Nikolaos Panigirtzoglou, analyste chez JPMorgan. “Il y a une réévaluation de sa valeur ici en tant que monnaie alternative, comme alternative à l’or.”

“L’approbation ultime de la cryptographie est de savoir si vous pouvez acheter vos produits d’épicerie avec et payer des impôts avec”, a déclaré Russ Mold, directeur des investissements chez AJ Bell. “Ce serait l’acceptation ultime.”

Craig Erlam, analyste de marché senior chez OANDA Europe, a déclaré: «Compte tenu de la façon dont le mois dernier s’est déroulé et du battage médiatique qui est de retour en force, vous ne pouvez qu’imaginer où il ira ensuite si de nouveaux sommets sont atteints. 25 000 $? Peut-être 30 000 $ à la fin de l’année?

«L’euphorie est de retour et bien que la montée au sommet puisse être amusante, la partie qui suit s’est historiquement révélée être tout le contraire.