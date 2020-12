La pandémie de la Covid-19 de 2020 a entraîné de nombreuses enseignes dans une crise sans précédent. Transformer cette crise en opportunité est tout l’enjeu du moment pour le secteur de la mode. La digitalisation se révèle nécessaire pour que le lien avec les fashion addicts soit maintenu et soit même renforcé. C’est pourquoi il restait important de maintenir le Black Friday cette année au 4 décembre pour de nombreuses boutiques en ligne, tout en montrant leur solidarité avec les magasins physiques !

La crise ou la nécessaire réinvention des enseignes de la mode

Si on regarde dans le rétro, on se remémore que peu d’années aussi bouleversantes dans toute l’Histoire de la mode. Une pandémie a plongé le monde et le secteur de la mode dans le chaos. S’en est suivi une transformation de notre rythme de vie, de nos modes d’achats… Les enseignes ont dû suivre une gymnastique vitale entre points de vente physiques et digital. Les marques de chaussures ont ainsi fait de leur e-shop une priorité pour rendre accessibles et possibles les achats à distance de leurs modèles tendances : confinées, mais pas abattues ! Une nouvelle trajectoire stratégique avec l’envie folle et constante de ne pas rompre ce lien avec leurs clients.

Le e-shop : passage obligatoire pour les boutiques de chaussures

Pour votre plus grand bonheur, les e-shop fleurissent sur le web et le confort de shopper vos chaussures préférées depuis votre canapé est bien réel. Achetez des chaussures tendances en quelques clics est possible ! La magie de Noël sera donc bien au rendez-vous en cette fin d’année 2020 et encore plus magique avec un Black Friday qui s’installe exceptionnellement non plus pour un week-end, mais pour quelques semaines en fonction des marques. Un cadeau très spécial avant Noël pour vous permettre de vous faire bénéficier des prix réduits sur les sites de boutique en ligne de chaussures. Le Black Friday vous offre la possibilité de profiter de remises importantes et de préparer Noël en toute sérénité.

Je peux pas, j’ai Black Friday pour des chaussures tendances !

OH OH OH, le Père-Noël est en avance cette année et vous donne rendez-vous à l’occasion du Black Friday chaussures ici ou sur le site d’autres boutiques en ligne pour un large choix de chaussures à prix magiques. Boots, derbies, sneakers, bottes, escarpins… retrouvez tous les modèles de chaussures tendances 2020. Le Black Friday est un feu d’artifice de bons plans, des étincelles de bonnes affaires pour les shoes addict. San Marina propose notamment différents styles et modèles permettant à chacun de trouver chaussure à son pied, avec une attention toute particulière pour créer des souliers au plus près de la tendance.

Des enseignes solidaires reportent leur Black Friday au 4 décembre 2020

Dans une démarche de soutien aux petits commerçants, des vendeurs de chaussures ont décidé de reporter l’événement du Black Friday au 4 décembre 2020. Par respect pour l’activité des petits commerçants et pour éviter une concurrence déloyale, elles se sont engagées à ne pas démarrer l’opération commerciale du Black Friday en ligne avant la réouverture des petits commerces.

Rendez-vous sur les boutiques en ligne pour découvrir l’événement et ses tarifs réduits : des offres de prix et des remises imbattables parce que vous avez été extraordinaire durant cette année exceptionnelle.

La crise sanitaire a fait bouger les lignes d’un modèle économique, mais pas celles de la belle histoire d’amour entre les marques et leurs fashionistas. Le Black Friday reste l’événement shopping annuel du web à ne pas manquer pour acheter des chaussures tendances pas chères en un clic ou préparer Noël !