Le plus grand week-end shopping de l’année est à nos portes: oui, le Black Friday est presque là.

L’engouement américain, qui a lieu le vendredi après Thanksgiving, a été adopté avec amour par nous, les Britanniques, qui y voyons une occasion en or de commencer à cocher nos listes de courses de Noël ou à dépenser beaucoup d’argent que nous attendions toute l’année. en soldes.

Inutile de dire que nous ne verrons pas de mêlée folle dans les magasins cette année, pas d’images déroutantes de personnes se disputant pour des téléviseurs ou abandonnant leurs véhicules pour un canapé réduit. Si la pandémie n’a pas rendu la plupart des gens opposés à la foule, Lockdown 2.0 nous a interdit de visiter tous les magasins sauf les magasins essentiels, scellant le sort des achats du Black Friday IRL.

Nous parierions une baisse de fréquentation si cette année avait également été normale. Les clients avertis se réveillent avec la commodité et la facilité des achats en ligne, rendues encore plus séduisantes par des retours sans tracas.

En ligne, il n’y a pas de foule ou de bagarre pour le dernier sur l’étagère, pas de parents utilisant des landaus comme béliers, pas de file d’attente pendant des heures à une caisse qui mènera inévitablement à une crise existentielle courte mais dévorante.

Juste des pieds posés devant la télé, un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone en déplacement, et une bonne tasse de thé à vos côtés. Civilisé.

Les achats en ligne ne sont pas sans écueils, remarquez. Les clients bloqués et les détaillants en concurrence pour notre attention – et notre argent – ont créé la tempête parfaite. L’événement de 2020 devrait être le plus important jamais enregistré pour les achats en ligne, nous pouvons donc nous attendre à des sites en panne et à des stocks épuisés.

Selon Finder.com, les chasseurs de bonnes affaires du Royaume-Uni ont dépensé 5,55 milliards de livres sterling le Black Friday et le Cyber ​​Monday en 2019, un nombre qui devrait grimper cette année à 5,98 milliards de livres sterling. Le succès et la vente consécutive de la nouvelle PS5 nous ont rappelé qu’il existe des règles cruciales à respecter à un moment comme celui-ci.

Nous avons donc rassemblé une liste de conseils d’experts pour vous aider à apporter votre jeu A et à remporter les ventes du Black Friday.

Conseils d’achat du Black Friday

Faites une liste de courses Black Friday

Tout comme vous ne devriez jamais essayer de faire vos courses l’estomac vide, se rendre sur le champ de bataille du Black Friday sans plan – ni liste – est imprudent. L’expert en électroménagers d’AO.com, Lauren Clark, suggère de faire une liste de souhaits et de garder un œil sur les prix jusqu’à ce qu’ils atteignent ce que vous pensez être le meilleur rabais. «Faire une liste garantit également que vous ne vous égarez pas et que vous ne vous laissez pas entraîner par des extras, ce qui vous permet de respecter votre budget», dit-elle.

Cela vaut également la peine de remplir votre panier en ligne avec les produits que vous avez l’intention d’acheter le Black Friday, puis de les laisser jusqu’à ce que le grand moment arrive.

Dans une astuce qui ravira certainement les plus organisés, Money.com a suggéré de catégoriser encore plus votre liste avec des sections pour:

Pour qui vous achetez Combien êtes-vous prêt à dépenser pour chaque article Quels cadeaux vous devez acheter Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin pour vous-même? Quels articles sont des achats incontournables et lesquels peuvent attendre plus tard

Feuilles de calcul Google, votre moment au soleil est arrivé.

Rechercher des produits et leur historique de prix

Deborah Shanahan, rédactrice en chef des offres et des fonctionnalités chez MoneySavingExpert.com, déclare: «Faites une liste des articles que vous souhaitez acheter et définissez des alertes de prix. Une option est PriceSpy, qui suit différents sites Web, l’historique des prix et les notifications lorsque le prix baisse. Comparez les prix de ces articles en ligne bien à l’avance, donc quand il s’agit du Black Friday, vous saurez quel est un bon prix ou si l’offre que vous voyez le jour est ratée. “

Si vous envisagez de faire des achats sur Amazon, Shanahan suggère d’utiliser le site Web de surveillance des prix d’Amazon CamelCamelCamel Premièrement: “Il suit les prix tout au long de l’année, vous serez donc en mesure d’évaluer si son offre Black Friday se cumule.”

Inscrivez-vous pour économiser

De nombreux détaillants et marques utilisent des plateformes comme Instagram pour informer les clients fidèles des premières ventes et offres. Clark vous encourage à suivre vos magasins et marques préférés sur les réseaux sociaux pour garder une longueur d’avance sur la courbe des achats.

L’inscription à la newsletter de votre boutique préférée est également une excellente idée – non seulement ils offrent souvent des réductions supplémentaires, mais vous serez également le premier à en savoir plus sur les offres et les ventes flash. Si vous craignez de ne pas obstruer votre boîte de réception, configurez une nouvelle adresse e-mail spécifiquement pour les achats en ligne – cela prend deux minutes et ainsi tous vos e-mails Black Friday sont au même endroit, à l’écart.

Comparer les prix

Si l’objet de votre attention a atteint un prix si incroyablement bas qu’il peut tout aussi bien être gratuit, vérifiez auprès d’autres revendeurs juste pour voir qu’il n’est pas encore moins cher ailleurs ou offert avec des extras attrayants. C’est une étape pratique pour les articles lourds où les frais de livraison – ou l’absence de – et les points de fidélité peuvent varier là où vous finissez par faire vos achats.

Shanahan ajoute: «Si plusieurs détaillants proposent l’article que vous voulez au même prix, prenez en compte les frais de livraison et la garantie supplémentaires. John Lewis égalera souvent les prix, mais il offre également une garantie de deux ans sur les petits appareils électriques, ce qui pourrait être décisif.

Le timing est vital

Bien qu’il n’y ait aucune bousculade physique lorsque vous faites des achats en ligne au Black Friday, vous pourriez vous retrouver dans la version numérique d’un moshpit.

Selon Barclays, le Black Friday 2019 était plus grand que jamais; ils ont traité un nombre record de 1 184 transactions par seconde entre 13 h et 14 h.

Contournez les plantages de sites, les comptes à rebours des files d’attente ou les longs temps de chargement en faisant des achats tactiques. Money.com dit: «le lève-tôt attrape le ver … Mais il n’est pas rare que des sites Web tombent en panne à cause de l’énorme afflux de trafic le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Il peut donc être judicieux de vous réveiller tôt pendant la période d’achat plus calme pour faire vos achats. »

Cela peut sembler un pas trop loin si vous ne recherchez que des offres de mode ou de beauté de manière opportuniste, mais si vous espérez acheter de gros articles comme un nouveau cadre de lit ou une machine à laver, il sera payant d’être là tôt.

Restez en sécurité en ligne

Vous ne marcherez pas dans la rue en agitant des liasses de billets ou en achetant dans un magasin d’aspect sournois, il serait donc insensé de faire l’équivalent virtuel. Vous n’avez pas besoin de travailler dans le domaine de la cybersécurité pour détecter si quelque chose ne va pas lorsque vous magasinez avec un site Web.

Recherchez un symbole de cadenas dans la barre d’adresse pour indiquer que le site est sécurisé – si toute la barre d’adresse devient verte, c’est aussi un pouce levé. Vérifiez les fautes d’orthographe pour repérer les faux sites et faites attention aux offres sur les grandes marques de luxe à des prix inconcevablement bas; si cela semble trop beau pour être vrai, cela peut très bien l’être.

Acheter avec PayPal est génial, car cela cache vos coordonnées bancaires. Le plastique est également fantastique, en particulier les cartes de crédit qui vous offrent plus de protection.

Money.com déclare: «Si vous avez dépensé plus de 100 £ sur votre carte de crédit, que ce soit en ligne ou en magasin, vous êtes automatiquement protégé en vertu de l’article 75 de la loi sur le crédit à la consommation. Cela signifie que vous pouvez demander à votre société de carte de crédit d’obtenir un remboursement si vous rencontrez un problème avec votre achat qui n’a pas été bien traité par le détaillant. “

Enfin, PDG d’experts en sécurité en ligne, RapidSpike.com, Gav Winter suggère un certain nombre de mesures simples pour rester en sécurité au début des ventes:

Mise à jour de votre ordinateur et de vos logiciels pour que la sécurité de votre appareil soit optimale Modification du mot de passe de votre messagerie. «Une fois qu’un pirate a accès à votre compte de messagerie, il peut se faire passer pour vous sur des centaines de sites Web très rapidement. Changez votre mot de passe en une phrase aléatoire, le plus long sera le mieux. »Ne prenez pas d’appât de phishing:« Ces e-mails augmentent rapidement à des moments comme le Black Friday pour vous surprendre, alors soyez très prudent et tapez l’adresse du site Web au lieu de cliquer sur l’e-mail. “Assurez-vous de disposer d’une connexion Wi-Fi sécurisée plutôt que d’un réseau public:” Ne faites pas vos achats du Black Friday dans le bus si vous pouvez l’aider. “

Bonne chance et bon shopping!

