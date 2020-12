O

Les détaillants de mode nline ont enregistré leurs événements Black Friday les plus achalandés de tous les temps, les ventes ayant augmenté alors que les acheteurs cherchaient de bonnes affaires alors qu’une grande partie de la rue principale reste fermée.

Les détaillants non essentiels ne sont pas autorisés à rouvrir les magasins du verrouillage jusqu’au 2 décembre, mais les entreprises ayant une présence numérique pourraient participer à l’extravagance annuelle des achats.

Les Londoniens devraient dépenser 1,1 milliard de livres sterling en ligne pour le week-end du Black Friday, en hausse de 69,2%.

La créatrice londonienne Olivia Rubin a déclaré que les ventes en ligne du Black Friday avaient plus que doublé par rapport au même événement l’année dernière. Les tricots et les vêtements de détente étaient populaires.

Daniel Najar, co-fondateur de la société de vêtements Chi Chi London, a déclaré que ses ventes du Black Friday, qui ont commencé la semaine dernière, ont augmenté de 37%.

en relation

Chi Chi London, dont le siège est à Enfield, est surtout connu pour ses vêtements d’occasion, mais a élargi sa collection pendant le verrouillage pour inclure des vêtements de nuit et des vêtements de détente.

Emma Watkinson, détaillant de mode Silkfred, a déclaré que les revenus du week-end étaient plus de 150% plus élevés que le week-end précédent et que le Black Friday était plus de 300% plus élevé que les ventes moyennes quotidiennes en novembre.

Watkinson a déclaré: «Chaque fois que le gouvernement introduit des restrictions sur la socialisation, la demande de nouvelles tenues diminue, donc ce Black Friday a été un succès bienvenu, en particulier pour les centaines de marques indépendantes et de propriétaires de petites entreprises avec lesquels nous collaborons. Ils avaient vraiment besoin de ce coup de pouce.

Rory Westbrook de True Vintage, qui vend des produits de marques telles que Barbour et Wrangler, a déclaré: «Notre offre de vêtements abordables et durables, ainsi que l’incapacité de nos clients à dépenser leur revenu disponible pour voyager et socialiser, ont abouti à notre Black Friday le plus réussi à ce jour. ”