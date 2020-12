T

Le mouvement Black Lives Matter et la BBC sont les deux cibles principales des guerriers de la culture anti-éveillés. Quelques milliers de partisans de Millwall ont lancé l’argumentation et les deux questions se sont ensuite réunies dans la figure improbable du révérend Geraldine Kennedy, le vicaire de Dibley.

A chaque match de football depuis la reprise du jeu en juin, les équipes ont pris le genou, pour symboliser leur solidarité avec la campagne Black Lives Matters. Samedi, un petit contingent de supporters a été autorisé à pénétrer sur le terrain pour la première fois depuis le verrouillage. La prise du genou s’est déroulée sans incident ni commentaire sur tous les terrains sauf The Den, où les fans de Millwall ont hué le geste par leurs propres joueurs et ceux des visiteurs du Derby County.

Puis, dans les mouvements absurdes habituels de la guerre culturelle, le chœur des critiques s’est élargi pour englober Dawn French. Dans l’un des trois spéciaux de Noël prévus du Vicaire de Dibley, le personnage principal, joué par un français, prononcera un sermon dans lequel elle discutera du meurtre de George Floyd aux mains de policiers américains et exprimera sa sympathie avec Black Lives Matter avant de prendre le genou.

Cue, scène à droite, une défense des partisans de Millwall et un assaut contre la BBC pour réveillé, parti pris de gauche. Paul Embley, le pompier et activiste, n’a pas tardé à suggérer que les fans de Millwall auraient peut-être fait valoir que l’organisation Black Lives Matter est une entreprise politique qui, en plus de la promotion de l’égalité raciale, a une série d’objectifs subsidiaires tels comme la destruction du capitalisme tel que nous le connaissons. «Ce qui a commencé comme un acte unique de solidarité s’est, comme d’habitude, transformé en une longue conférence morale», comme l’a dit M. Embley. L’idée que ces partisans de Millwall parlaient plus largement de Black Lives Matter est fantaisiste. Mahlon Romeo, l’arrière droit de Millwall, était plus proche de la cible, quand il a dit que ses fans m’avaient «manqué de respect, à moi et au club de football».

Wayne Rooney, le directeur du comté de Derby, a qualifié le comportement des supporters de «honteux et insensé», ce qu’il était. Le fait de prendre le genou avant les matchs de football n’est pas une déclaration au mépris d’une économie de marché et aucun des joueurs de Millwall ou de Derby County ne le prendra à distance comme tel. La signification de Black Lives Matter est plus minuscule que majuscule. Les footballeurs disent que la vie des Noirs est importante.

C’est exactement ce que dit aussi la révérend Geraldine Kennedy. Notez que ce n’est pas, comme tous les critiques sautent de le suggérer, «la BBC» qui affirme que la vie des Noirs est importante. Ce ne sont pas Richard Curtis et Paul Mayhew-Archer, les écrivains du Vicaire de Dibley, qui le disent. Ce n’est pas, malgré sa déclaration publique de soutien, Dawn French qui le dit. Elle a parlé avec émotion des abus racistes dont elle a été témoin lors de son mariage avec Lenny Henry, mais il n’est pas nécessaire pour nous de présenter ses lettres de créance en tant que victime de racisme ou de suggérer qu’elle a gagné le droit de parler, car ce n’est pas elle qui parle.

Le sermon est prononcé par le révérend Kennedy et la meilleure question à se poser est de savoir si le Vicaire de Dibley a le caractère d’exprimer ces sentiments. C’est sûrement le cas. Il faut avoir la tête dure à la norme de Laurence Fox pour alors supposer que c’est la vision sanctionnée de «la BBC».

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a publié une nouvelle politique selon laquelle le personnel doit être plus prudent dans ses déclarations publiques de soutien aux organisations politiques, ce qui est assez juste.

Le personnel d’un radiodiffuseur financé par une redevance obligatoire doit en effet chercher à être neutre. La direction ne devrait pas, cependant, contrôler les scripts d’un drame qui doit rester ou tomber sur le fait que cela ait un sens en tant que drame.

Il y a quelque chose de plus sinistre qui se cache dans cette rangée confectionnée et les enjeux sont énoncés dans The War Against the BBC, un nouveau livre de Patrick Barwise et Peter York. Les arguments en faveur de la réduction ou même de la fermeture de la BBC sont améliorés si les experts de droite peuvent établir qu’il s’agit d’une conspiration d’élitisme libéral. C’est le récit du populisme de bas niveau, une fausse affirmation selon laquelle l’élite impose une vision au peuple.

Les joueurs de Millwall et Derby étaient assez heureux de prendre le genou et la révérend Kennedy est bien dans son caractère pour nous prêcher que nous devrions tous traiter les gens de la même manière.