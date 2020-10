Le lundi noir devient un investissement à long terme pour Showtime: la satire de Wall Street a été renouvelée pour la saison 3, a appris TVLine.

La troisième saison sera diffusée en 2021 et s’étendra sur 10 épisodes, correspondant aux deux saisons précédentes.

Créée par David Caspe (Happy Endings) et Jordan Cahan (Marry Me), la série suit les employés de la société de négoce de Wall Street, le Jammer Group, au cours de l’année précédant le 19 octobre 1987, mieux connue sous le nom de stock mondial réel. krach boursier appelé Black Monday. La saison 2 était centrée sur les conséquences de l’accident, avec Dawn de Regina Hall prenant la chute pour l’événement et allant en prison lors de la deuxième finale, tandis que Mo de Don Cheadle régnait en maître à la tête de la nouvelle Mo Co.

En plus de Hall et Cheadle (dont le travail en tant que Mo a valu deux hochements de tête aux Emmy pour Meilleur acteur principal dans une série comique), le casting du Black Monday comprend Andrew Rannells (Filles), Casey Wilson (Happy Endings), Paul Scheer (La Ligue) , Ken Marino (Les deux autres), Yassir Lester (Champions) et Horatio Sanz (Saturday Night Live).

Black Monday rejoint Billions et The Chi, qui ont été récemment renouvelés pour la saison 6 et la saison 4 à Showtime, respectivement. D’un autre côté, la comédie de la chaîne Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida, a vu son renouvellement de la saison 2 annulé plus tôt ce mois-ci, en raison de circonstances créées par la pandémie de coronavirus.

