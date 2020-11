Black Widow!, Comme Scarlett Johansson, Belinda frappe Instagram | Réforme

Sûrement même Christian nodal Il a été impressionné par ce look de Belinda! L’interprète de Luz sin gravité a surpris dans ses stories Instagram avec un changement radical de look, se pourrait-il qu’elle ait copié Scarlett Johansson?

Belinda Elle a été vue sur Instagram avec une coupe bob et lob qui la rendait assez spectaculaire; mais aussi, son look avait l’air assez original avec des tons châtains à prédominance rougeâtre, ce dont beaucoup se souvenaient inévitablement Scarlett Johansson dans son rôle de Black Widow.

Avec ces images, la chanteuse a vérifié qu’elle aurait l’air vraiment spectaculaire en donnant vie à Black Widow et pas seulement cela, je demande également d’avoir été une bonne option de costume pour la petite amie de Christian Nodal cet Halloween.

Pour compléter son look, Belipop a utilisé une veste en latex et des lèvres rouges très foncées, vraiment magnifiques!

Mais pour ceux qui apprécient une Belinda avec un look plus classique et plus doux, ne vous inquiétez pas, car la belle chanteuse a utilisé une perruque pour changer de look cette fois et ne pas abîmer ses cheveux avec des changements de couleur drastiques.

Selon l’expert Silvia Galván, le bob et le lob sont une coupe assez tendance pour que les célèbres ne puissent pas s’en échapper. Beaucoup de femmes sont ravies de ce look; cependant, peu osent se couper les cheveux radicalement.

Les célèbres n’ont pas fait exception à cette crainte et c’est pourquoi certains ont choisi d’utiliser des perruques de très bonne qualité pour faire des changements de look sans risquer leurs cheveux.

Belinda, Danna Paola et même la belle Maribel Guardia utilisent des perruques pour toujours être belles. Récemment, Maribel Guardia a choqué Instagram quand elle a fait croire à tout le monde qu’elle avait coupé ses cheveux longs et caractéristiques de manière drastique. Maribel avait l’air rajeuni et jovial avec des cheveux raides, foncés, frangés, mais assez courts; Plus tard, ses partisans ont réalisé qu’il s’agissait d’une perruque puisqu’elle a été vue plus tard avec ses longs cheveux qu’elle porte habituellement.

Belinda a impressionné par son relooking sur Instagram.

Belinda a également fait un changement radical de look pour cet Halloween, dans lequel bien sûr, elle n’a pas risqué ses cheveux et a choisi de porter une perruque.

La belle petite amie de Christian Nodal s’est déguisée en It, le clown, dans sa version renouvelée et portait un costume vraiment original qui nous ramena à un vieux clown, mais il n’aurait jamais été pareil si Belinda ne l’avait pas accompagné d’un maquillage spectaculaire et une énorme perruque rougeâtre avec une énorme pointe en haut.

Comme les amants qu’ils sont, Belinda et Christian nodal Ils se sont mis d’accord sur leurs costumes, car il s’est également habillé de la même manière, mais sans perruque.

Le couple a célébré avec des amis cet Halloween 2020 et a surpris ses abonnés avec les photos originales qu’ils ont partagées sur leurs comptes Instagram. Un couple vraiment terrifiant!

Récemment, les médias et les partisans du couple ont commencé à s’inquiéter, car ils ont assuré que la relation entre Belinda et Christian Nodal commençait à se refroidir et qu’ils ne s’étaient pas vus ensemble ni partagés de contenu.

Heureusement, avec ces images, il est plus que clair que cette relation bat son plein et que les chanteurs sont plus amoureux que jamais.

Le célèbre couple a fait sensation lorsque leur relation est devenue connue au sein de La Voz, beaucoup ont dit qu’il s’agissait d’un coup de publicité et que la relation se terminerait bientôt.

Cependant, l’agitation est revenue quand il a été révélé que l’interprète d’Adiós amor avait tatoué le regard du chanteur très large et sur sa poitrine; tandis que pour sa part, Belinda Il a tatoué les initiales «CN» sur un petit cœur qu’il avait déjà tatoué et que ses adeptes assurent l’avoir réservé à l’amour de sa vie.