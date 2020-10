L’acteur Blake Jenner a parlé d’une précédente «relation toxique» dans un long post Instagram publié jeudi soir. Jenner a semblé faire référence à son bref mariage avec l’actrice de Supergirl Melissa Benoist, qui a révélé qu’elle était une “survivante de violence domestique” en novembre 2019. Jenner, 28 ans, a pris “l’entière responsabilité” pour la “blessure” qu’il a infligée pendant la relation, mais il a également affirmé qu’il y avait «des abus émotionnels et physiques infligés des deux côtés».

Au début de sa note Instagram de six pages, Jenner a déclaré qu’il réfléchissait à la manière de réagir à la «situation personnelle rendue publique fin 2019». Au cours de cette période, il a “réfléchi” à une période de sa vie “auparavant maintenue dans l’obscurité par honte et peur”, mais il a décidé qu’il fallait la traiter “non seulement publiquement, mais aussi en privé avec la personne directement touchée et avec moi même.” Jenner n’a jamais nommé Benoist, avec qui il était marié de 2015 à 2017, dans le poste.

Jenner a dit que les deux “sont tombés amoureux” quand il avait 20 ans. Il pense que le mariage était un “potentiel de rédemption” pour les deux. Il a affirmé qu’il ne pouvait pas quitter le mariage “quand quelqu’un que j’aimais me demandait de rester”. La relation avait un “fondement enraciné dans la codépendance, ce qui avait des conséquences désastreuses. Nous étions tous les deux jeunes et avons laissé une grande partie de notre rupture se détériorer pendant trop longtemps.”

Jenner a pris la responsabilité de la douleur qu’il a infligée à son «ancien partenaire». Il a détaillé un incident où il a frappé son partenaire avec un téléphone, laissant son œil enflé fermé. “Si je pouvais faire quelque chose pour le reprendre, je le ferais”, a-t-il écrit. “Cependant, aussi difficile que cela ait été de l’accepter et aussi difficile que ce soit pour moi de décrire ce moment en détail maintenant, quelle que soit l’intention, je suis responsable de la douleur que je lui ai causée. ce moment et au-delà. Et c’est quelque chose pour lequel je travaille toujours à me pardonner. “

Ensuite, Jenner a affirmé que «la violence psychologique et physique» avait été «infligée des deux côtés». Les deux ont vu un thérapeute mais ils se sont toujours retrouvés «coincés dans ce cycle toxique qu’est devenu notre relation». Jenner a dit qu’il avait réfléchi “longuement et sérieusement” à la question de savoir s’il devait en parler publiquement, et il est arrivé à la conclusion qu’il le devrait.

L’acteur What / If a détaillé certaines allégations d’abus spécifiques, affirmant qu’il avait été «culpabilisé» pour avoir travaillé parce qu’il recevrait des appels téléphoniques de son ancien fêtard «menaçant de s’automutiler notre dépression et une peur profonde de l’abandon. ” Il a également été “découragé et menacé de ne pas développer de relations et de prendre des photos” avec ses co-stars féminines comme événements. À la fin de sa déclaration, Jenner a présenté ses excuses à son ancien partenaire.

Benoist a parlé de son expérience de la violence conjugale en novembre 2019. Elle est maintenant mariée à sa co-star de Supergirl Chris Wood. Le 26 septembre, le couple a annoncé la naissance de leur premier enfant, Huxley Robert Wood.