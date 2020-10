Blake Lively a gâté Ryan Reynolds à l’occasion de son 43e anniversaire vendredi en lui préparant une tarte d’anniversaire au lieu d’un gâteau. Reynolds a fait sa propre blague hilarante à propos de son anniversaire sur Twitter, où il a demandé à la star de Game of Thrones Emilia Clarke d’avoir un nouvel anniversaire parce qu’elle a eu 34 ans vendredi. Ce fut une grande semaine pour Reynolds, qui a également voté pour la première fois aux États-Unis jeudi.

Lively a partagé une photo d’elle-même présentant la tarte d’anniversaire avec des bougies allumées à Reynolds, qui avait un sourire qui s’étend d’une oreille à l’autre sur son visage. La star de Gossip Girl a également inclus une photo en gros plan de la tarte. “1) Qui est l’âme perdue qui choisit la TARTE d’anniversaire”, a écrit Lively, 33 ans. “2) Quel ANIMAL mange son gâteau (tarte) sans d’abord souffler les bougies. @Vancityreynolds c’est qui. Joyeux anniversaire. Honnêtement, je ne peux pas croire que nous sommes toujours mariés.”

Pendant ce temps, Renolds s’est rendu sur Twitter, où il a partagé un tweet souhaitant à Clarke un joyeux anniversaire. “Je suis désolée. J’ai déplacé son anniversaire cette année. Je me sentais un peu encombrée”, a écrit la star de Deadpool. Il a ajouté plus tard qu’il était ravi d ‘«annoncer» que le 29 février serait le nouvel anniversaire de Clarke, de sorte que cela n’arriverait qu’une fois tous les quatre ans. Clarke était peut-être trop occupée pour voir la blague depuis qu’elle a fait du parachutisme pour son anniversaire et a partagé quelques photos sur Instagram.

Reynolds et Lively se sont mariés en 2012 et sont parents de trois filles, James, 5 ans, Inez, 4 ans, et Betty, 1 an. Lively, qui est née à Los Angeles, a finalement pu donner à Reynolds un avant-goût de voter aux États-Unis lorsque elle et la star née au Canada ont déposé leur bulletin de vote par correspondance jeudi. Reynolds a remercié Lively d’avoir rendu la première fois “si douce et aimante”, ajoutant que c’était “super effrayant au début, puis excitant et maintenant je suis un peu fatigué. Mais fier.” Lively a plaisanté en disant que Reynolds avait “peur” pour sa première fois et que “tout s’est passé si vite”.

Curieusement, la partie de la photo de vote qui a attiré l’attention de tout le monde était Lively, pieds nus dans le message de Reynolds. Dans son propre post, cependant, elle portait des talons hauts, qui étaient clairement dessinés. Lively a confirmé qu’elle les a ajoutés plus tard, en plaisantant que Christian Louboutin devrait l’embaucher pour concevoir des chaussures parce qu’elle est une “griffonneuse iPhone aux pieds nus avec une vaste expérience.”