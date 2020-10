Au cas où vous n’auriez pas encore entendu la nouvelle excitante, Blake Shelton et Gwen Stefani sont fiancés! C’est la nouvelle que nous attendions tous après les rumeurs précédentes d’un engagement ou d’un possible bébé à bord, les deux l’ont finalement officialisée en publiant sur les réseaux sociaux. Shelton a déjà joué un rôle énorme dans la vie des enfants de Stefani, alors il indique clairement que ses enfants faisaient partie de chaque étape du processus d’engagement.

“Blake est très proche des garçons de Gwen”, a déclaré une source à Entertainment Tonight. “Ils en ont parlé et Blake s’est assuré qu’ils faisaient partie de l’excitation! Blake avait une bague de fiançailles sur mesure. Il connaît le créateur et les a utilisées dans le passé pour fabriquer des bracelets pour Gwen.” Stefani partage Kingston, 14 ans, Zuma, 12 ans, et Apollo, 6 ans, avec son ex-mari Gavin Rossdale. La source a noté que Shelton a impliqué les trois «chaque étape du chemin» dans ses plans d’engagement.

Pendant qu’ils étaient impliqués, son père aussi. Shelton a emprunté une voie plutôt traditionnelle en demandant à son père la permission de lui donner la main en mariage. “Le plan de Blake de proposer à Gwen a commencé par demander à son père sa main en mariage”, a déclaré l’initié. “Gwen est très traditionnelle donc il a vraiment senti que demander l’approbation de son père était la bonne chose à faire. Et son père adore Blake. Gwen est prête à se marier depuis longtemps et Blake savait que c’était le moment idéal.”

Les deux se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de The Voice, où Shelton est un juge de longue date depuis la création des concours de chant à succès en 2001. Il est maintenant le seul juge encore participant qui faisait partie de la distribution originale. Adam Levine était l’autre original, mais il a décidé de s’éloigner de la série de manière choquante il y a plus d’un an. Lorsque Shelton et le chanteur No Doubt ont commencé à sortir ensemble, ils l’ont gardé secret pendant plusieurs mois avant de finalement rendre public leur histoire d’amour. Alors que les fans attendaient depuis longtemps que les deux se fiancent, Shelton avait une raison d’attendre si longtemps.

“Blake a été celui qui a voulu ralentir au début, mais récemment, il a décidé qu’il était temps”, a expliqué la source. «Pendant la pandémie, ils ont eu beaucoup de temps d’arrêt ensemble et il a vraiment vu l’importance de passer la vie avec la personne que vous aimez. Gwen prend le mariage très au sérieux et a été déçue que son premier mariage n’ait pas fonctionné. pressé parce qu’elle voulait s’assurer que Blake était prêt. “

Ils ont poursuivi: «Ils vivent tous les deux des vies extrêmement occupées et ont réussi à faire en sorte de travailler ensemble et de passer autant de temps que possible ensemble. La pandémie leur a donné à tous les deux le temps dont ils avaient besoin pour ralentir et simplement s’apprécier et s’aimer. “